Pornhub Premium gratis per gli italiani e una donazione per la lotta al Coronavirus

Pornhub offre gratuitamente l'account Premium agli italiani per aiutarli a distrarsi durante il periodo di stop forzato per via del Coronavirus e dona i proventi di marzo alla lotta alla pandemia.

Mentre l'emergenza Coronavirus si espande, Pornhub offre l'accesso gratuito all'account Premium per gli italiani e fa una corposa donazione devolvendo i proventi di marzo a favore della lotta.

Pornhub si unisce agli altri servizi digitali che stanno offrendo il loro contributo in maniera gratuita per far passare il tempo agli italiani costretti a casa fino al 3 parile per arginare la diffusione dell'epidemia che imperversa. Il celebre sito ha deciso di offrire gratuitamente a tutta la popolazione italiana l'accesso al suo account premium.

Pornhub ha deciso, inoltre, di devolvere la propria percentuale di proventi del mese di marzo della piattaforma Modelhub per aiutare l'Italia durante questa emergenza.

Eternals: Pornhub premia Kumail Nanjiani con un abbonamento gratis per 10 anni per la foto a torso nudo

Ecco il messaggio che trovate sul sito web: "Pornhub ha deciso di donare la propria percentuale di proventi del mese di Marzo della piattaforma Modelhub per aiutare l'Italia durante questa emergenza. Per tenervi compagnia nel corso di queste settimane in casa, per tutto il mese potrete accedere gratuitamente a Pornhub Premium, senza bisogno di carta di credito".