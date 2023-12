Netflix: Panini Comics svela il ricettario con 70 ricette ispirate alle serie tv più amate

Panini Comics propone il divertente Ricettario ufficiale di Netflix che farà felici tutti gli amanti dei film e delle serie tv più iconiche degli ultimi anni. Questo volume da collezione raccoglie 70 ricette perfette per rivivere e preparare le deliziose pietanze presenti in alcuni dei titoli più cult di sempre: da Narcos a Grace and Frankie, passando per Queer Eye e Squid Game. Il ricettario ufficiale di Netflix è disponibile in libreria, fumetteria e su panini.it.

Il ricettario ufficiale di Netflix è un volume perfetto da tenere nella propria cucina per rendere speciale ogni momento in famiglia o con gli amici. Ricco di gustose ricette, dagli aperitivi, ai primi piatti, fino ai dolci, Il ricettario ufficiale di Netflix è un manuale che porta tantissime ricette dalla TV alla tavola. Tra le proposte: i mini Sloppy Johnnys di Cobra Kai, le ciotoline di guacamole di Queer Eye, ma anche il Martini all'anguria di Grace and Frankie. Non può mancare l'ultima portata: i deliziosi tortini al caffè della Scuola di cioccolato di chef Amaury.