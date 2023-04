Netflix "offende" gli utenti con un post che ironizza sulle richieste di rinnovo delle serie preferite

Apprezzata per lo stile anticonformista dei suoi social media, stavolta Netflix ha scatenato un putiferio con un post su Instagram in cui ironizza sulla mania degli abbonati di insistere sul rinnovo delle loro serie preferite. Netflix non è estranea alle polemiche, viste le critiche piovute negli ultimi mesi per la scelta di eliminare la condivisione gratuita delle password. Inoltre lo streamner è stato pesantemente criticato per aver cancellato serie amatissime come Warrior Nun, The Midnight Club, Midnight Mass e Altered Carbon.

In un'immagine pubblicata su una storia di Instagram, Netflix ha provocato la reazione risentita degli abbonati per aver ironizzato sulle loro continue richieste di rinnovo dei loro programmi preferiti.

Gli utenti di Netflix si sentono offesi

Il post, che è stato condiviso dall'account Instagram di Taco Bell, mostra un grafico a torta che rappresenta i commenti sui post di Netflix, con la stragrande maggioranza dei commenti dedicata a "ridateci la serie ____" e una piccola parte di commenti provenienti da account spam. Il post si riferisce in particolare alle richieste legate a Warrior Nun, che è stato cancellato dopo la seconda stagione nel dicembre 2022. Le reazioni risentite degli abbonati al post di Netflix non si sono fatte attendere.