Netflix: nuovo aumento dei prezzi negli USA dopo il più grande boom di iscritti di sempre

Non si ferma l'escalation di prezzi che la piattaforma streaming sta programmando per le prossime stagioni

Netflix ha annunciato martedì che aumenterà i prezzi della maggior parte dei suoi livelli di abbonamento negli Stati Uniti e in Canada dopo che il gigante dello streaming ha registrato 19 milioni di nuovi abbonati nell'ultimo trimestre del 2024.

Il balzo in avanti degli abbonati, il più grande di sempre per Netflix, ha portato il gigante dello streaming a 302 milioni di persone a livello globale, consolidando il primato dell'azienda nel settore.

Netflix ha attribuito l'ultimo successo del servizio all'incontro di pugilato tra Mike Tyson e Jake Paul di novembre, che ha attirato 108 milioni di spettatori in tutto il mondo, diventando l'evento sportivo più seguito di sempre. In seguito, Netflix ha ospitato le due partite di NFL del giorno di Natale, che hanno registrato una media di 30 milioni di spettatori a livello globale, diventando così le partite di football più trasmesse nella storia.

Squid Game 2

I nuovi prezzi degli abbonamenti negli Stati Uniti

Gli abbonamenti sono stati incentivati anche dal successo della seconda stagione di Squid Game, il debutto più grande della piattaforma fino ad oggi, che ha attirato 68 milioni di visualizzazioni nella sua prima settimana. All'inizio del mese, Netflix ha anche aggiunto le trasmissioni in diretta di WWE Raw il lunedì sera.

Gli aumenti di prezzo annunciati martedì vedranno l'abbonamento mensile standard senza pubblicità passare da 15,49 a 17,99 dollari, mentre l'account standard con pubblicità salirà di un dollaro a 7,99 dollari. Il livello premium più costoso, che include la qualità video 4K, aumenterà di 2 dollari, passando a 24,99 dollari.

"Mentre continuiamo a investire nella programmazione e a offrire più valore ai nostri abbonati, occasionalmente chiederemo di pagare un po' di più in modo da poter reinvestire per migliorare ulteriormente Netflix", ha dichiarato la società in una lettera agli investitori.