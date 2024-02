Netflix: nuovi aumenti di prezzo in arrivo per gli abbonati

Secondo gli analisti di UBS Securities, Netflix dovrebbe aumentare i prezzi dei suoi abbonamenti nel 2024, una mossa che dovrebbe accelerare la crescita dei ricavi e degli utili, mentre continua a sottrarre una fetta maggiore alla visione televisiva complessiva.

Gli analisti di UBS, guidati da John Hodulik, hanno scritto in una nota di ricerca del 27 febbraio: "Ci aspettiamo che Netflix aumenti le tariffe quest'anno". Questo, insieme a un aumento delle entrate pubblicitarie e a un sano aumento degli abbonati, dovrebbe spingere la crescita totale delle entrate della società nel 2024 al 15%, secondo le stime degli analisti, rispetto alla crescita del 7% nel 2023.

Lo scorso ottobre, Netflix ha aumentato il prezzo del suo piano Basic da 9,99 a 11,99 dollari al mese negli Stati Uniti e ha aumentato i prezzi anche nel Regno Unito e in Francia. Netflix non ha annunciato piani specifici per aumentare i prezzi degli abbonamenti nel 2024, ma i dirigenti hanno dichiarato che gli aumenti sono un serio oggetto di discussione.

Durante il resoconto sugli utili del quarto trimestre del 2023, il co-CEO di Netflix, Greg Peters, ha fatto notare che l'anno scorso l'azienda aveva "in gran parte sospeso gli aumenti di prezzo" durante l'implementazione del programma di condivisione a pagamento, "perché lo vedevamo come una forma di aumento di prezzo sostitutivo. Ora che abbiamo superato questa fase, siamo in grado di riprendere il nostro approccio standard agli aumenti di prezzo. E gli aumenti di prezzo li abbiamo visti fare negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Francia. Questi cambiamenti sono andati meglio delle nostre previsioni".

Peters ha continuato: "Continueremo a monitorare gli altri Paesi e cercheremo di valutare... quando avremo fornito abbastanza valore di intrattenimento aggiuntivo" per "chiedere [agli abbonati] di pagare un po' di più per mantenere questo volano positivo e poter investire in altri grandi film, serie e giochi".

"Netflix come cancellare account" la ricerca su Google cresce del 2,9% dopo lo stop alla condivisione password

Dopo queste dichiarazioni, le azioni di Netflix sono salite dell'1,5%, a oltre 596 dollari per azione, nelle contrattazioni di metà mattina di martedì.