'Netflix come cancellare account' la ricerca su Google cresce del 2,9% dopo lo stop alla condivisione password

Tutti su Google a cercare le istruzioni su come cancellare il proprio account Netflix dopo che la piattaforma streaming ha reso attivo il molti paesi lo stop alla condivisione gratuita delle password.

Mentre Netflix mette in atto il suo piano per interrompere la condivisione delle password, l'analisi dei dati di ricerca di Google ha rivelato che molti hanno cercato informazioni su come annullare i propri abbonamenti.

Da quando il servizio di streaming ha iniziato a inviare e-mail agli utenti di Regno Unito e USA che condividevano le password al di fuori della loro famiglia, il numero di ricerche sulla procedura di cancellazione è aumentato di oltre 30 volte rispetto alla norma.

L'interesse online per Cancella account Netflix è aumentato del 2,393% nel Regno Unito il 24 maggio, secondo il sito di confronto KingCasinoBonus (come riporta Yahoo Finance), mentre le ricerche per "Condivisione password Netflix" sono aumentate dell'1,469%.

Secondo la società di ricerca Digital-i (fonte Guardian), oltre un quarto dei 15 milioni di abbonati di Netflix nel Regno Unito condivide la propria password. Ionut Catalin Marin, CEO di KingCasinoBonus, ha dichiarato in merito ai risultati: "Il piano di Netflix di prendere di mira gli utenti che condividono la password ha lo scopo di incoraggiare più persone a iscriversi. Tuttavia, gli utenti sembrano essere stati disincentivati ​​da questa mossa. "Questi risultati mostrano un aumento sbalorditivo degli utenti Netflix che cercano di cancellare i propri account. Poiché la crisi del costo della vita continua a colpire le famiglie, questo cambiamento potrebbe incoraggiare gli utenti a staccare la spina per sempre".

Netflix annuncia la condivisione della password a pagamento

Netflix in crisi?

Gli abbonati di 103 paesi, tra cui Australia, Brasile, Francia, Germania, Italia, Messico e Singapore, hanno ricevuto un'e-mail da Netflix martedì 23 maggio con informazioni relative alla condivisione degli account.

L'e-mail che è stata inviata a molti utenti inizia con: "Il tuo account Netflix è per te e per le persone con cui vivi: la tua famiglia".

E mentre Prime Video si fa beffe della scelta di Netflix di mettere a pagamento la condivisione password, nel tentativo di aumentare il numero di abbonati, lo streamer ha iniziato a informare gli utenti che condividere il proprio account con qualcuno al di fuori della loro famiglia costerà loro 4,99 euro al mese. Tuttavia, alcune persone si stanno sottraendo alla pratica in diverse nazioni precedentemente sottoposte a test.

Secondo Kantar, Netflix ha perso più di un milione di membri in Spagna nei primi tre mesi dell'anno dopo aver introdotto il costo di 5,99 euro per un account extra.

Anche in Australia dozzine e dozzine di utenti si starebbero cancellando da Netflix, lamentandosi sui social media della scelta dello streamer.

"Tutti useranno solo gli altri servizi di streaming", ha scritto una persona su Twitter. "Questa scelta gli si ritorcerà contro durante la crisi del costo della vita".

"Addio Netflix" ha scritto un altro utente.