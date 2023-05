Netflix: le novità per tutta la famiglia in arrivo con l'estate 2023

Netflix presenta la Netflix Family Summer: ogni settimana dell'estate 2023 sarà disponibile un nuovo film o una nuova serie tv per tutta la famiglia, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Per altri suggerimenti per un'estate in famiglia all'insegna del divertimento, visita la collezione su Netflix a questo link: www.netflix.com/netflixfamilysummer.

Il 28 luglio debutterà il primo lungometraggio animato basato sulla serie Miraculous, dal titolo Miraculous - Le storie di Ladybug e Chat Noir: Il film. Altri supereroi si uniranno alle novità estive con la prima serie d'animazione africana targata Netflix, Le super 4 di Mama K, che racconta la storia di quattro ragazze adolescenti che si rivelano essere delle supereroine sotto copertura nella città africana neofuturistica di Lusaka (20 luglio).

Per gli appassionati di pasticceria, Nailed It! La grande sfida è l'ultimo capitolo dell'universo di Nailed It ed uscirà prossimamente quest'estate, mentre la serie preferita dalle famiglie Is It Cake? - Dolci impossibili tornerà il 30 giugno con la seconda stagione Is It Cake, Too?.

Tra i nuovi film per famiglie: Nimona (in uscita a giugno), un'epica fiaba piena di magia ed emozioni; The Monkey King (18 agosto), ispirato ad un'epica fiaba cinese, adattata in un'action-comedy; You Are SO Not Invited To My Bat Mitzvah (25 agosto), una commedia di formazione con Adam Sandler perfetta per gli adolescenti.

Le famiglie che amano invece viaggiare nelle meraviglie della natura troveranno la seconda stagione della docuserie di David Attenborough Il nostro pianeta (14 giugno). Infine, faranno ritorno anche show amati dai più piccoli come LEGO Ninjago: La rivolta dei draghi (1 giugno), Sonic Prime (13 luglio), La casa delle bambole di Gabby (7 agosto) e Narvalo o quasi (19 giugno).