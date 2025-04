Netflix conferma che non condividerà più il numero di abbonati ogni trimestre

Netflix ha confermato ai propri investitori che non svelerà più il numero di abbonati ogni tre mesi, svelando inoltre i risultati ottenuti in questo inizio 2025.

Netflix, durante l'incontro con gli investitori che si è svolto pochi giorni fa, ha rivelato i dati del primo trimestre del 2025 e annunciato che non rivelerà più il numero degli abbonati ogni tre mesi.

La società ha svelato che preferirà usare metriche finanziarie ed engagement, rimanendo così in linea con il proprio modello di business.

Gli annunci di Netflix

Nei primi mesi del 2025, i ricavi ottenuti da Netflix sono arrivati a 10,54 miliardi di dollari, con un +12,5% su base annua. L'utile per azione, inoltre, è aumentato arrivando a quota 6,61 dollari.

A far ottenere buoni risultati economici sembrano essere l'aumento dei prezzi - avvenuto in USA, Regno Unito e Argentina - e la crescita della base utenti.

Netflix ha tuttavia confermato che non rivelerà il numero di utenti abbonati alla piattaforma, come era stato anticipato un anno fa.

La società comunicherà invece i ricavi pubblicitari, che dovrebbero arrivare a 43,5-44,5 miliardi di dollari nel 2025, e la profittabilità.

I dati in Europa

L'Europa, secondo le statistiche rivelate agli investitori, è la seconda area di ricavo di Netflix, rimanendo alle spalle del Nord America. Il mercato EMEA, inoltre, nel trimestre ha generato 3,4 miliardi di dollari, pari a una crescita del 15% su base annua.

Tra i progetti con i migliori risultati in termini di visualizzazioni ci sono il film francese Ad Vitam, salito a 63 milioni di visualizzazioni, la serie Cassandra con i suoi 36 milioni, e Adolescence, la serie britannica che ha ottenuto uno dei migliori successi di sempre su Netflix superato 124 milioni di visualizzazioni.