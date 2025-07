Kate Middleton dopo il cancro torna in pubblico e racconta la sua battaglia: "Un percorso a zig zag"

Sorridente ma visibilmente provata, Kate Middleton ha scelto un giardino e non un palazzo per tornare tra la gente. Al Colchester Hospital dell'East Suffolk, davanti ai pazienti oncologici, ha raccontato con delicatezza e onestà cosa significa davvero affrontare il "dopo". Quello che in pochi raccontano: la fase in cui la terapia è finita, ma la fatica resta.

Kate Middleton e il ritorno pubblico: la sincerità di mostrarsi fragili

Kate Middleton

Dopo il forfait ad Ascot che aveva riacceso i timori per la sua salute, la principessa Kate è riapparsa con una mise casual ma elegante - blazer a righe e sneakers ai piedi - pronta a sporcarsi le mani. Letteralmente. Dopo aver incontrato i pazienti oncologici della struttura, con una pala ha piantato la "Catherine's Rose", una nuova varietà di rosa creata in suo onore, inaugurando così un nuovo giardino. Un luogo che, come ha tenuto a sottolineare, simboleggia la forza della natura che riesce a supportare il percorso di cura e di guarigione.

In un clima intimo e raccolto, Kate Middleton ha parlato senza filtri delle difficoltà invisibili di chi affronta il cancro: "Si assume una sorta di coraggio, di stoicismo durante la terapia. Finita la terapia, poi si pensa 'posso andare avanti, tornare alla normalità', ma in realtà la fase successiva è davvero difficile". "Tutti si aspettano che tu stia meglio" - ha dichiarato - "ma non è così".

Il lato nascosto della guarigione: più che una fine, un altro inizio

A colpire è stata la sincerità con cui ha descritto il ritorno alla quotidianità: "Non sei più necessariamente sottoposto al team clinico, ma non sei in grado di svolgere normalmente le tue attività a casa come facevi prima. E avere qualcuno che ti aiuti a spiegarti tutto, che ti mostri e ti guidi attraverso quella fase che segue il trattamento penso sia davvero prezioso".

La principessa ha raccontato di essersi affidata anche all'agopuntura per affrontare ansia e dolori, dimostrando attenzione verso pratiche olistiche. E ha lanciato un messaggio chiaro: "Tanti si aspettano che noi malati ci riprendiamo totalmente e torniamo alla normalità, ma l'esperienza è molto spaventosa e scoraggiante e i pazienti hanno bisogno di tempo per trovare la loro nuova normalità".

Una rosa per chi lotta: la forza di sentirsi meno soli

La principessa Kate

Con questo ritorno, Kate Middleton ha scelto di non nascondere le sue fragilità, ma di trasformarle in un abbraccio collettivo. Il suo messaggio finale è rivolto a chi ancora combatte: "A tutti coloro che stanno continuando il loro percorso contro il cancro: rimango con voi, fianco a fianco, mano nella mano. Dall'oscurità può arrivare la luce, quindi lasciate che quella luce splenda luminosa". Il suo cammino non è finito, ma la sua voce ora è più forte che mai.