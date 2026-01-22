Netflix non è stata la piattaforma streaming più usata nel 2025 in Italia

Come dimostrano i dati di JustWatch, Netflix, pur avendo cominciato il 2025 al primo posto tra le piattaforme streaming preferite dagli italiani, è stata superata a fine anno dalla sua eterna rivale

È stata tra le prime ad arrivare, ed è stata per anni la piattaforma streaming più usata in Italia, ma nel 2025 Netflix ha perso il suo primato, battuta per un solo punto percentuale dalla sua eterna rivale. L'unica con cui ci sia effettivamente una gara, perchè le altre piattaforme, per quanto i dati siano in crescita, sono staccate e di parecchio.

A rivelarlo dei dati di JustWatch, secondo cui Prime Video è in vetta per quota di mercato tra le piattaforme streaming in Italia con il 25%, seguita da Netflix che scende leggermente al 24%, entrambe in flessione di un punto rispetto al terzo trimestre.

Dati in crescita per lo streaming in Italia nel 2025

Pluribus: Rhea Seehorn in una scena della serie Apple

Rispetto a quello che avviene in altri Paesi europei, gli italiani non sono coloro che usufruiscono di più delle piattaforme streaming ma certamente nell'ultimo anno i dati hanno segnalato una decisa crescita.

Se le prime due posizioni, con alterni cambi in vetta, sono sempre occupate da Netflix e Prime Video, tuttavia è decisamente più interessante quello che avviene negli altri posti della classifica.

Disney+ ha guadagnato 2 preziosi punti percentuali nel corso dell'intero anno, passando dal 17% al 19%, Apple TV+ ha fatto il maggiore passo in avanti nel 2025 raddoppiando la propria quota di mercato passata dal 4% del primo trimestre all'8% del quarto, così come Infinity+ che è passata dal 3% al 6%.

Ha guadagnato invece un punto Paramount+ passando dal 4% al 5%. Stabili, infine, rispetto all'inizio dell'anno, sia NOW/Sky al 6% che discovery+ al 2%. Da segnalare MUBI, che entra in classifica con l'1%.

Nel resto d'Europa e negli Stati Uniti quali piattaforme vanno più forte?

Stranger Things: Millie Bobby Brown nel finale

I dati di JustWatch sui principali mercati internazionali mostrano che Netflix e Prime Video continuano a dominare il panorama dello streaming, alternandosi al vertice a seconda del Paese. Secondo i dati aggiornati al quarto trimestre 2025, Netflix mantiene il primato negli Stati Uniti con il 20%, davanti a Prime Video al 19%, e conferma la leadership anche nel Regno Unito (24%). In Spagna il divario resta marcato, con Netflix al 23% e Prime Video al 18%, mentre in Francia la piattaforma resta in testa con il 24%, seguita da Prime Video al 22%.

Netflix guida anche in Messico, con il 20% contro il 18% del concorrente. Situazione diversa in altri mercati chiave: in Germania Prime Video mantiene il comando con il 26%, superando Netflix di un punto percentuale. Lo stesso accade in Canada (23% contro 22%) e in Brasile (21% contro 20%).

In Giappone il distacco è ancora maggiore con Prime Video che si attesta al 30% rispetto al 28% di Netflix.

Disney+ ottiene addirittura il secondo posto nel Regno Unito, e conferma un ruolo centrale nel panorama dello streaming internazionale anche nel quarto trimestre 2025. Dopo aver agganciato Prime Video al 23% nel trimestre precedente nel Regno Unito, Disney+ resta ora da sola al secondo posto, con un solo punto percentuale di distacco dalla piattaforma di Amazon, che scende al 22%.

La novità HBO Max cambierà gli equilibri nel 2026?

Sul fronte delle novità, HBO Max, già presente in diversi mercati internazionali, ha appena fatto il suo ingresso in nuovi Paesi europei come Italia, Germania, Austria, Svizzera e Lussemburgo.

Un debutto rilevante che potrebbe incidere sugli equilibri del settore e di cui si inizieranno a vedere gli effetti già nel prossimo trimestre.