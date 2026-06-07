Cobolli-Zverev oggi, finale Roland Garros: orario e dove vederla in chiaro e streaming

Flavio Cobolli sfida Alexander Zverev nella finale del Roland Garros 2026. Ecco a che ora si gioca, dove seguire il match in diretta TV gratis e in streaming sulle principali piattaforme, precedenti e quote bookmakers.

Oggi, domenica 7 giugno, è il giorno più importante della carriera di Flavio Cobolli. Il tennista romano scende in campo per giocare la sua prima, storica finale Slam al Roland Garros 2026. Dall'altra parte della rete ci sarà il tedesco Alexander Zverev, a caccia del suo primo Major dopo i tanti traguardi sfiorati in carriera. Ecco l'orario del match e tutte le informazioni su dove seguirlo in diretta TV in chiaro e streaming.

Per il secondo anno consecutivo la bandiera italiana sventolerà nell'atto conclusivo di Parigi. Il figlio d'arte (papà Stefano fu un ottimo professionista tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000) è pronto a giocarsi la chance della vita con tutta la grinta che lo contraddistingue.

Il match si giocherà sul campo principale di Parigi, il Court Philippe Chatrier alle ore 15:00. La notizia più bella per tutti gli appassionati italiani è che la partita sarà visibile a tutti senza bisogno di abbonamenti, il gruppo Discovery infatti ha deciso di trasmettere il match sul suo canale in Chiaro. Cobolli-Zverev si potrà vedere su Nove. In diretta Streaming sarà possibile seguire l'evento su Eurosport 1, Discovery+, HBO Max, DAZN e TimVision (tutte piattaforme che integrano i canali Eurosport all'interno dei propri abbonamenti).

Alexander Zverev

I precedenti storici sorridono a Zverev, che è in vantaggio per 3-1. Tuttavia, i due incroci più recenti sulla terra battuta hanno mostrato un grandissimo equilibrio: Cobolli ha dominato la semifinale dell'ATP 500 di Monaco di Baviera (vincendo 6-3, 6-3), mentre il tedesco si è preso la rivincita a Madrid.

L'incertezza si riflette anche sulle lavagne dei bookmakers. All'apertura delle quote Zverev era nettamente favorito a 1.50, contro il 2.60 di Cobolli. Nelle ultime ore, però, si è registrato un forte scossone: la spinta degli scommettitori e il minor dispendio energetico del romano in semifinale hanno fatto scendere la quota dell'azzurro a 2.30, mentre quella del tedesco è salita a 1.62, accorciando sensibilmente il pronostico. Non resta che sintonizzarsi alle 15:00 per spingere Flavio verso l'impresa!