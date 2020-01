Netflix: Meghan Markle e il principe Harry presto in trattative con la piattaforma streaming?

Netflix potrebbe stringere accordi con Meghan Markle e il principe Harry in un prossimo futuro, o almeno è quanto il boss del servizio streaming, Ted Sarandos, si augura con tutto il cuore.

Durante un evento a Los Angeles, infatto, il CCO di Netflix ha risposto a una domanda piuttosto esplicita su Meghan e Harry e sulla possibilità di lavorare insieme, dichiarando: "Sì, certo che sono interessato, chi non lo sarebbe?".

Dopo l'accordo siglato con Disney, dunque, per cui si appresta ad essere voce narrante per un progetto che andrà direttamente a finanziare un ente benefico, pare che il sogno di Meghan Markle di tornare a recitare stia per realizzarsi, dopo l'addio forzato agli schermi imposto dalla famiglia reale britannica in previsione del matrimonio nel 2018.

E, seguendo le orme di Barack e Michelle Obama (che hanno siglato un accordo con Netflix per la realizzazione di progetti televisivi e cinematografici), anche il principe Harry ha annunciato la propria collaborazione con Oprah Winfrey per un documentario sulla salute mentale, che sarà trasmesso da Apple TV +. In questo modo, dunque, le due ormai ex altezze reali saranno non solo in grado di essere finanziariamente indipendenti dalla corona britannica, ma potranno anche restituire al Regno Unito i 2,4 milioni di sterline di cui hanno usufruito per la ristrutturazione della Frogmore House, eletta a loro residenza britannica.