Netflix lancia Trigger Point: la nuova serie action con Joel Edgerton arriva da A24

Netflix è riuscita ad aggiudicarsi i diritti della serie tv Trigger Point, con protagonista Joel Edgerton, composta da otto episodi scritti da Harrison Query e diretti da Jeremy Saulnier.

Query sarà anche showrunner della serie televisiva mentre Saulnier sarà produttore esecutivo insieme all'altro produttore Joe Hipps. Alla fine, tra Apple TV e Netflix l'ha spuntata quest'ultima.

La trama di Trigger Point

La serie televisiva con Joel Edgerton segue un gruppo di ex operatori Tier One delle Forze Speciali che vendono le loro abilità d'alto livello al crimine organizzato sotto la copertura di una società di contracting militare privato e l'agente dell'FBI che dà loro la caccia.

Joel Edgerton alla Mostra del Cinema di Venezia 2019

Nella serie, Edgerton sarà il protagonista Red, un ex operatore Tier One diventato un criminale. L'attore ha carpito le attenzioni della critica per il suo ruolo da protagonista in Train Dreams di Clint Bentley.

Il momento d'oro di A24

La casa di produzione dalla quale proviene Trigger Point, A24, sta vivendo un periodo particolarmente florido anche nel settore televisivo, dopo l'ordine della serie Disrection, con Elle Fanning e Nicole Kidman, soltanto poche settimane fa.

A24, diventata casa di produzione molto rinomata nel panorama cinematografico e televisivo internazionale, negli ultimi anni si è distinta nel mondo del cinema per il successo dei suoi lungometraggi e per le serie televisive indipendenti che hanno spopolato sia in patria che all'estero.

Soltanto nell'arco del 2025 sono usciti o usciranno film come Death of a Unicorn, The Legend of Ochi, Warfare - Tempo di guerra, Eddington di Ari Aster, uno dei registi maggiormente legati alla casa di produzione newyorchese, e Marty Supreme di Josh Safdie con protagonisti Timothée Chalamet, conosciuto per i ruoli in Chiamami col tuo nome, Dune e Wonka, e Gwyneth Paltrow. In tv spiccano i successi di Euphoria, Irma Vep, The Idol e Hazbin Hotel, una delle serie animate più acclamate dalla critica negli ultimi anni.