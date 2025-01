Harrison Ford, secondo Joel Edgerton, ha una personalità paragonabile "a un avocado"

Joel Edgerton ha diretto Harrison Ford in uno spot per una marca scozzese di whisky e ha svelato qualche aneddoto sulla star.

Joel Edgerton ha diretto Harrison Ford in uno spot per il whisky scozzese Glenmorangie e l'attore e regista ha svelato qualche aneddoto relativo all'esperienza vissuta con la star di Indiana Jones.

Nel video l'attore viaggia con destinazione Andross Castle e viene mostrato mentre medita, va in bicicletta e beve whisky davanti al fuoco, indossando poi anche un kilt.

L'incontro di Joel con la star di Indiana Jones

Parlando di Harrison Ford, Joel Edgerton ha dichiarato in modo ironico: "Lui è un po' come un avocato: è duro all'esterno, ma è davvero morbido in mezzo. Ha una delicatezza emotiva, una sensibilità e un'umanità che poi copre con questa specie di esteriorità spinosa".

L'attore australiano ha poi svelato che i suoi film preferiti dell'icona del cinema sono Indiana Jones, che amava quando era un ragazzino, e poi Il fuggitivo, apprezzato particolarmente negli anni successivi. Edgerton ha spiegato: "Harrison è decisamente uno dei miei eroi. C'è una foto da qualche parte che mi ritrae con un cappello marrone, in stile fedora, e una specie di giacca marrone in finta pelle che avevo trovato da qualche parte. E mi ero spalmato in faccia qualcosa per far finta di avere una barba incolta. Sono consapevole che bisogna essere attenti nell'incontrare i propri eroi. Mi sono chiesto: 'Harrison è meglio che rimanga un eroe nella mia mente?'. C'è un certo attore a Hollywood che ha detto: 'Non incontrate i vostri eroi, a meno che non sia Harrison Ford', e aveva fottutamente ragione. Lui è stato una tale leggenda in persona, all'altezza della leggenda che è nella mia mente".

Il primo incontro tra Ford ed Edgerton è andato particolarmente bene e le riprese sono state poi effettuate in tre giorni, girando circa 20-30 minuti in cui Harrison fa varie cose: "Stavamo realizzando quattro storie separate ogni giorno. Ho pensato che avrei rischiato di fare un infarto ancora prima di arrivare lì. Ma era spesso pronto ancora prima che lo fosse la telecamera. Si sarebbe cambiato in uno sgabuzzino se avesse avuto bisogno di farlo".

La star di Indiana Jones ha inoltre indossato un kilt fatto appositamente per lui, decidendo inoltre di non nascondere la sua età: "Dovremmo amare tutti per chi sono, a prescindere dalla loro età, dal loro aspetto fisico, dalla situazione dei loro capelli arruffati".

Ecco gli spot realizzati da Joel Edgerton: