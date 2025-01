Train Dreams, con star Joel Edgerton e Felicity Jones, sarà distribuito da Netflix

Train Dreams, il film con star Joel Edgerton e Felicity Jones, è stato acquistato da Netflix dopo la presentazione in anteprima al Sundance Film Festival.

Secondo le fonti del sito Deadline, l'accordo avrebbe superato quota 10 milioni di dollari.

Cosa racconta Train Dreams

Il film Train Dreams si basa sull'opera di Denis Johnson scritta nel 2011 ed è stato diretto da Clint Bentley, che ha firmato la sceneggiatura in collaborazione con Greg Kwedar.

Al centro della trama c'è Robert Grainer, un uomo comune che vive in un periodo straordinario e che lavora ogni giorno all'inizio del ventesimo secolo. Segnato dalla morte della sua famiglia, il protagonista fa fatica ad adattarsi al nuovo ambiente in cui si trova, nel West americano.

La sinossi ufficiale del libro di Johnson è la seguente: "Nell'estate del 1917 Robert Grainier partecipa all'aggressione di un manovale cinese accusato di aver rubato dai depositi della compagnia ferroviaria; l'uomo scappa lasciando dietro di sé l'eco di parole incomprensibili, una maledizione forse. Quarantuno giorni dopo, Robert vede la prima locomotiva sfrecciare venti metri sopra l'abisso sul ponte che lui stesso ha contribuito a costruire. Tre anni dopo, trova lavoro in una delle grandi compagnie per il trasporto legname; ancora uomini che lavorano duro, cavi e cilindri di ferro, vapore che ruggisce come maestose cascate e cavalli che trascinano macchinari colossali, simili a giganti silenziosi. La storia di Robert Grainier è la storia di un uomo e di un paese, l'America, che spinge a tutta forza il treno dell'industrializzazione e nel contempo si trova smarrito nella violenza delle sue foreste spietate e inospitali, dove vivono uomini che sanno leggere negli occhi degli animali e i ragazzi lupo, venuti da chissà dove. E mentre l'America si lancia verso i confini gloriosi del progresso e cambia il suo stesso paesaggio, gli individui come Grainier combattono le proprie battaglie, pronti a perdere ciò che hanno di più caro inseguendo i binari del grande sogno americano del West".

I realizzatori del film

Nel cast, oltre alle star Felicity Jones e Joel Edgerton, ci sono anche William H. Macy e Kerry Condon.

Il film è stato prodotto da Black Bear e Kamala Films, in collaborazione con Marissa McMahon, Teddy Schwarzman, Will Janowitz, Ashley Schlaifer e Michael Heimerl. Joel Edgerton è inoltre un produttore con Scott Hinckley, Kwedar e John Friedberg.

Un altro accordo per la distribuzione stretto al Sundance Film Festival è quello di Neon che ha ottenuto i diritti dell'horror Together, diretto da Michael Shanks e con star Dave Franco e Alison Brie, per 15 milioni di dollari.