Joel Edgerton elogia Javier Bardem: “Ecco in che modo ha aiutato una donna in difficoltà”

Joel Edgerton ha partecipato all'ultima puntata del podcast Armchair Expert with Dax Shepard, e ha parlato dell'incontro avvenuto in Spagna con Natalie Portman, con la quale aveva già recitato nella trilogia prequel di Star Wars.

Edgerton era impegnato in un viaggio on the road con il fratello e in quel periodo Portman stava girando un film con Javier Bardem con il quale partecipò ad una serata in un locale di Madrid insieme alla troupe.

L'aneddoto di Joel Edgerton su Javier Bardem

"Alla fine della serata, stiamo lasciando questo bar e questa ragazza sta uscendo dal bar ed è chiaramente molto ubriaca" ha spiegato Edgerton "E quest'uomo le mette un braccio attorno alla spalla. Javier chiede al tizio: 'Conosci questa ragazza?'. E lui risponde: 'Sì, sì, sì, la sto solo accompagnando a casa'. E Javier dice: 'Con tutto il rispetto, cammineremo con voi e ci assicureremo che arrivi a casa sana e salva'".

Javier Bardem in una scena de Il capo perfetto

Joel ha poi descritto come l'attore premio Oscar insistette per assicurarsi che la donna rientrasse davvero a casa. Javier Bardem volle assicurarsi che la donna rientrasse davvero a casa: "E tutti noi abbiamo camminato con Javier perché pensavamo che fosse incredibile, per aver avuto anche solo il pensiero e l'inclinazione di proteggere questa ragazza. E il tipo stava dicendo la verità, ma Javier voleva solo essere certo. Avremo camminato per circa un chilometro, attraversando le strade tortuose di Madrid. Ci sono persone come lui che ammiro davvero, davvero tanto".

I progetti di Joel Edgerton

La star di Black Mass è attualmente impegnato nella promozione del dramma Train Dreams, al fianco di Felicity Jones e Kerry Condon. Il film è attualmente disponibile su Netflix.

Joel Edgerton ha recitato in film come la trilogia prequel di Star Wars, Warrior, La cosa, Il grande Gatsby, Exodus - Dei e re, Midnight Special, Black Mass e le serie tv The Secret Life of Us e Obi-Wan Kenobi.