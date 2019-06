Netflix debutta in Giappone con Ridley Scott e una serie su un regista di porno

Netflix sbarca in Giappone con un film prodotto Ridley Scott, una serie su un regista porno tra i più famosi del Sol Levante e un autore del calibro di Sion Sono. Queste sono, al momento, le produzioni originali annunciate ufficialmente.

Ai-naki Mori de Sakebe, questo è il titolo originale della serie di Sion Sono che verrà distribuita con il titolo internazionale di Shout in the Loveless Forest. Si tratta di un thriller diviso in tre parti, ispirato ad un vero caso di omicidio multiplo, la cui uscita è prevista per l'estate. Come ha sottolineato lo stesso regista di Love Exposure, ripreso da Variety, si tratta quasi di una forma di risarcimento dopo che, per via di un infarto, è stato sottoposto ad un delicato intervento lo scorso febbraio.

Di sicuro c'è molta attesa per The Naked Director, in uscita ad agosto non solo in Giappone, ma anche in ben 190 Paesi. Si tratta di uno show basato sulla carriere del regista porno Toru Muranishi. Nel ruolo di Muranishi, pioniere del genere nel campo dei film per adulti degli anni '80, c'è Takayuki Yamada, uno degli attori feticcio di Takashi Miike e star della popolarissima Uchijima the Loan Shark. "Potrei avere l'ingresso negato in alcune nazioni a causa di tutto ciò"; ha scherzato Yamada. A solleticare l'appeal dei mercati occidentali ci sarà poi la ripresa del franchise legato a The Grundge, di cui verrà proposta una nuova serie a partire dal 2020 diretta da Sho Miyake, noto ai più per And Your Bird Can Sing passato nel 2018 ai festival di Berlino e Locarno.

21 film da vedere su Netflix

Sempre per le stesse date è in programma The Earthquake Bird di Wash Westmoreland, prodotto a livello esecutivo da Ridley Scott. Basato su un romanzo di Susanna Jones, il film vede la partecipazione di Alicia Vikander, Riley Keough e Naoki Kobayashi in un thriller su una giovane donna che vive in Giappone e viene sospettatati di omicidio dopo che la sua amica è scomparsa.