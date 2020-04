Netflix, i film dello Studio Ghibli disponibili sono ora 21, ecco l'elenco!

Netflix ha pubblicato online l'elenco dei 21 film prodotti dallo Studio Ghibli che sono ora tutti visibili sulla piattaforma di streaming, come era stato annunciato a gennaio.

La ricca proposta di capolavori dell'animazione è stata resa possibile dall'accordo con la Wild Bunch International.

Toshio Suzuki, produttore di Studio Ghibli, aveva dichiarato annunciando l'accordo con Netflix: "Al giorno d'oggi esistono diversi ottimi canali per far arrivare un film al pubblico. Abbiamo ascoltato i nostri fan e abbiamo preso la decisione di mettere a disposizione il nostro catalogo cinematografico in streaming. Ci auguriamo che in questo modo la gente di tutto il mondo possa scoprire l'universo di Studio Ghibli".

Aram Yacoubian, responsabile del settore Animazione del servizio di streaming, aveva aggiunto: "È un sogno che si avvera per Netflix e i suoi milioni di abbonati. I film d'animazione di Studio Ghibli sono leggendari e hanno incantato i fan di tutto il mondo per oltre 35 anni. Siamo felici di renderli disponibili in più lingue per i nostri spettatori in America Latina, Europa, Africa e Asia, così ancora più persone potranno apprezzare questo meraviglioso mondo animato".

Tra i titoli arrivati in queste ore nel catalogo ci sono quindi Il castello errante di Howl, Ponyo sulla scogliera, Si alza il vento e La collina dei papaveri.

Ecco la lista completa: