Netflix: i film e le serie tv in arrivo a gennaio 2023 in streaming

Il mese di gennaio 2023 sugli schermi di Netflix proporrà una lunga lista di film e serie tv ricca di debutti e ritorni molto attesi.

Fin dal primo giorno dell'anno, infatti, ci saranno nuove aggiunte nel catalogo della piattaforma.

L'1 gennaio debutterà su Netflix l'innovativa serie Caleidoscopio, con star Giancarlo Esposito, i cui episodi potranno essere visti senza un ordine preciso, seguendo ogni fase della progettazione di un'epica rapina. L'inizio del 2023 è poi all'insegna di film molto amati come Jerry Maguire, dell'arrivo degli episodi della quinta stagione di The Good Doctor, e della presenza di film come The International e Lacci.

La serie La vita bugiarda degli adulti, tratta dall'omonimo romanzo di Elena Ferrante, arriverà poi il 4 insieme alla docuserie Madoff - Il mostro di Wall Street.

La lunga attesa per vedere gli episodi di Copenhagen Cowboy, serie diretta da Nicolas Winding Refn e presentata alla Mostra del Cinema di Venezia, si concluderà invece il 5 gennaio, giorno in cui debutterà anche la seconda stagione di Ginny & Georgia.

Nicolas Winding Refn su Copenhagen Cowboy: "Tornare a lavorare in Danimarca è stato meraviglioso"

Il 6 gennaio è la data da segnare in calendario per assistere al film The Pale Blue Eye, con protagonista Christian Bale, con il suo insieme di crimini e misteri che vedono coinvolta anche una figura iconica come quella di Edgar Allan Poe.

La settimana successiva ci sarà spazio per vari documentari, per i ritorni di Vikings: Valhalla e Sky Rojo con gli episodi della seconda e della terza stagione, e per il debutto di The Makanai: Cooking for the Maiko House, un adattamento del manga di Aiko Koyama realizzato da Hirokazu Koreeda. Al centro della trama ci sarà una sedicenne che sogna di diventare un'apprendista geisha, trasferendosi a Kyoto, e diventa poi una cuoca. La serie tv animata Junji Ito Maniac, tratta dal manga horror, debutterà invece il 19 gennaio, giorno in cui arriverà anche That '90s Show, che riporta gli spettatori nel mondo di That '70s Show con tanti ritorni, tra cui anche quelli di Mila Kunis e Ashton Kutcher, e una nuova generazione.

Bisognerà invece attendere il 31 gennaio per scoprire la storia di Pamela Anderson grazie al documentario in cui l'ex star di Baywatch racconta la sua vita e carriera.

Calendario delle uscite di gennaio su Netflix

1 gennaio

Caleidoscopio

La via del grembiule - Lo yakuza casalingo - S2

Jerry Maguire

The International

Lacci

The Good Doctor - S5

4 gennaio

La vita bugiarda degli adulti

MADOFF - Il mostro di Wall Street

5 gennaio

Copenhagen Cowboy

Totenfrau - La signora dei morti

Ginny & Georgia - S2

6 gennaio

The Pale Blue Eye - I delitti di West Point

10 gennaio

Kai, l'autostoppista con l'accetta

11 gennaio

Ruido - Una voce che non si spegne

12 gennaio

Makanai

Vikings: Valhalla

13 gennaio

Sky Rojo - S3

Break Point

Dog Gone

Love Life - S2

18 gennaio

La Scuola Cattolica

19 gennaio

Junji Ito Maniac

That '90s Show

20 gennaio

Candidato unico

26 gennaio

Record of Ragnarok - S2 Episodi 1-10

27 gennaio

Lockwood & Co.

You People

31 gennaio