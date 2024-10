Netflix, dopo l'aumento dei prezzi in arrivo un'ondata di disdette degli italiani?

Secondo uno studio condotto dalla Ayden, e riportato da Tom's Hardware, gli abbonati italiani a Netflix sarebbero rimasti a dir poco sconvolti dall'aumento improvviso dei prezzi del colosso dello streaming, già attivi dallo scorso 19 ottobre.

A quanto rivela il sondaggio, circa il 39% degli abbonati italiani alla piattaforma starebbe seriamente considerando di disattivare uno o più dei propri abbonamenti nei prossimi 12 mesi.

Infatti, sempre secondo l'Adyen Index Digital Report, i consumatori italiani spendono in media 13,28 euro al mese per i propri abbonamenti digitali e considerato l'aumento costante del costo della vita (e la contemporanea stagnazione degli stipendi medi), questa cifra sarebbe ormai troppo esosa da sostenere sul lungo termine.

Netflix utenti

Tra i settori più esposti alle cancellazioni da parte dei consumatori ci sono le piattaforme legate a film e servizi TV, con il 19% degli intervistati che ha già deciso o sta pensando di disdire questi abbonamenti. Altri settori colpiti includono quello della musica (15%) e servizi prioritari come forniture essenziali (15%), seguiti dal food delivery (14%) e dalle palestre (14%).

Netflix: nuovo aumento dei prezzi per tutti gli abbonamenti da oggi

Fidelizzazione, offerte su misura e facilità di pagamento

Tuttavia, questo pronostico non sembra spaventare affatto le aziende direttamente coinvolte, con il 66% di esse che ha dichiarato anzi di voler continuare a investire su questi modelli di abbonamento nei prossimi 12 mesi e il 48% di queste prevede di espandere le proprie offerte aggiungendo nuovi prodotti o servizi, mostrando come gli abbonamenti restino fondamentali per garantire un flusso di entrate sicure.

Le imprese vedono nei modelli di abbonamento un elemento chiave per la fidelizzazione a lungo termine e la crescita dei ricavi e, come vi avevamo riportato in precedenza, Netflix è leader nella fidelizzazione, molto più dei suoi diretti concorrenti; in questo modo appare giustificata la decisione del colosso di aumentare nuovamente i prezzi dei suoi abbonamenti.

Stranger Things 4

Secondo lo studio, il 19% dei consumatori italiani si aspetta di ricevere offerte su misura per rimanere fedeli a un servizio di abbonamento. Inoltre, il 41% degli utenti ritiene che delle agevolazioni personalizzate aumenterebbero significativamente la loro fedeltà verso un brand online. L'esigenza di un'esperienza personalizzata appare oggi come una necessità per le aziende che vogliono distinguersi in un mercato sempre più saturo.

Altro aspetto evidenziato dalla ricerca è il bisogno di facilitare i metodi di pagamento. In Italia, il 21% dei consumatori preferisce utilizzare applicazioni come Apple Pay o Google Wallet, e un 24% degli intervistati dichiara che un processo di pagamento più semplice e privo di ostacoli condurrebbe a una loro maggiore fedeltà a un brand. Le aziende devono quindi offrire opzioni di pagamento diversificate e ottimizzare l'esperienza di pagamento per migliorare la soddisfazione del cliente e ridurre il rischio di disdette.