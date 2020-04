Netflix mette a disposizione una selezione di documentari didattici per tutti

Da molti anni, Netflix permette agli insegnanti di proiettare documentari nelle loro aule. Tuttavia, questo non è possibile con le scuole chiuse perciò Netflix ha deciso di mettere a disposizione una selezione di documentari sul canale YouTube US di Netflix.

Ogni titolo ha a disposizione anche delle risorse didattiche, che possono essere utilizzate sia dagli studenti che dagli insegnanti. I documentari disponibili trattano una serie di tematiche educative diverse: da approfondimenti sull'arte, la scienza e la filosofia del design con Abstract: The Art of Design, alle incredibile scoperte e curiosità sul nostro pianeta e sulle più remote zone selvagge del mondo con Our Planet o sui segreti della barriera corallina con Chasing Coral, passando per i trend attuali con argomenti come la politica, la storia e la cultura pop con il documentario Explained. L'obiettivo è che questo possa aiutare, in piccolo, gli insegnanti di tutto il mondo. Questi documentari sono disponibili in lingua inglese, con i sottotitoli in italiano.

Inoltre, se sei un genitore o un insegnante, puoi controllare le classificazioni di ciascun titolo, in modo da poter valutare se questi show sono adatti ai tuoi studenti e i tuoi figli.

Per maggiori informazioni e per la lista dei documentari resi disponibili, potete consultare il blog post sul Media Center di Netflix..