Netflix, importanti novità in arrivo: condivisione a pagamento delle password già nei prossimi mesi

In occasione della presentazione dei dati finanziari dell'ultimo trimestre 2022, Netflix ha ufficialmente confermato che nei prossimi mesi saranno implementate nuove opzioni, tra cui la possibilità di condividere password a pagamento.

Questo il comunicato ufficiale della piattaforma di streaming: "Abbiamo lavorato duramente per creare nuove funzionalità aggiuntive che migliorano l'esperienza di Netflix, tra cui la possibilità per i membri di controllare quali dispositivi stanno utilizzando il loro account e di trasferire un profilo a un nuovo account. Con l'introduzione della condivisione a pagamento, i membri in molti paesi avranno anche la possibilità di pagare un extra se vogliono condividere Netflix con persone con cui non vivono".

I pagamenti aggiuntivi sono già stati introdotti in alcuni Paesi dell'America Latina, con Netflix che richiede circa 3 dollari in più per un utente aggiuntivo non domestico. Secondo un rapporto del Wall Street Journal di dicembre, Netflix potrebbe far pagare poco meno di 6,99 dollari per la condivisione dell'account negli Stati Uniti.

Sulla base dei test condotti in America Latina, Netflix afferma di prevedere "qualche reazione di annullamento" in ogni mercato in cui viene introdotta la condivisione a pagamento, ma si prevede un miglioramento generale dei ricavi man mano che le "famiglie mutuatarie" attivano account autonomi e vengono aggiunti altri account di membri. Secondo Netflix, si stima che 222 milioni di famiglie paganti condividano le password con altri 100 milioni di famiglie che potrebbero essere monetizzate.