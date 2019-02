Netflix: ecco la ragione per cui la piattaforma ha cancellato tutte le serie Marvel

Dopo cinque anni e sei serie tv, l'accordo tra Netflix e Marvel si è interrotto con la cancellazione delle ultime due serie tv ispirate ai fumetti Marvel, Jessica Jones e The Punisher. Prima di Jessica Jones e The Punisher, anche Iron Fist, Luke Cage, Daredevil e The Defenders avevano subito la stessa sorte, particolarmente sconvolgente il caso di Daredevil, serie di grande qualità con un folto pubblico di seguaci (qui trovate la nostra recensione della terza stagione di Daredevel).

A rivelare le vere ragioni della mossa di Netflix è oggi Hollywood Reporter in un'attenta analisi economica e non deve stupirci il fatto che le cancellazioni in questione non sono dovute a scelte artistiche bensì a ragioni economiche.

Nello specifico, Netflix non possedeva quote dei diritti di proprietà sulle serie Marvel. Ognuna delle sei serie trasmesse dalla piattaforma streaming erano di proprietà di Disney. Netflix ha pagato a ABC Studios i diritti della messa in onda di ogni stagione.

Al momento l'industria dello streaming è ancora in fase di assestamento e lo sarà almeno fino al 2020, quando verranno lanciate nuove piattaforme. Gli studios stanno cercando nuove forme di accordo economico per distribuire nuovi contenuti ai loro utenti attraverso piattaforme come Netflix e Hulu. Inoltre sta per affacciarsi sul mercato Disney+, ambizioso servizio streaming Disney che avrebbe già in preparazione 18 film e 16 serie tv.

In questo panorama mutevole, qualcosa non ha funzionato nell'accordo tra Netflix e Marvel spingendo la piattaforma streaming a interrompere la collaborazione. Disney è intenzionata a mantenere il controllo su tutte le sue produzioni e in futuro anche le sei serie Marvel potrebbero rientrare a far parte in qualche modo di Disney+. Per il momento, le stagioni di Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher e The Defenders sono disponibili su Netflix.

