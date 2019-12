Netflix, test su Android per eliminare i film dalla sezione 'Contenuti da guardare'

Pare che Netflix stia testando sui dispositivi Android la possibilità di eliminare i film dalla sezione 'Continua a guardare', rendendo così più semplice e intuitiva la gestione dei contenuti da parte degli abbonati. La notizia è stata riportata da Android Police, ma al momento la piattaforma streaming non ha ancora confermato in maniera ufficiale questo importante cambiamento.

Questa nuova opzione permetterebbe di rimuovere i film direttamente dalla app installata nei cellulari con sistema Android senza dover più passare dal sito di Netflix. Le modifiche, almeno per il momento, sembrerebbero essere limitate esclusivamente agli Stati Uniti, dove in queste ore sono giunte numerose segnalazioni dell'attivazione di questa opzione dopo aver installato un aggiornamento.

L'eliminazione di un film da 'Continua a guardare' è semplice e richiede l'attuazione di pochi passaggi: una volta ricevuta la nuova UI, infatti, basterà cliccare sull'apposito nuovo menù a tre puntini - che si trova a fianco dell'icona "i" - e selezionare 'Remove From Row' (Rimuovi dalla lista). Trattandosi di un test, rimarca Android Police, non è possibile stabilire con certezza quali siano le tempistiche di distribuzione. Perciò in assenza di una comunicazione ufficiale non resta altro che aspettare i prossimi aggiornamenti dell'app dal Play Store.

25 film da vedere su Netflix