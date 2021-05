Nemesis: Mark Millar aggiorna i fan sulla sceneggiatura scritta da Emerald Fennell

Nemesis arriverà sul grande schermo con un film prodotto da Warner Bros e Mark Millar ha condiviso un aggiornamento sull'atteso progetto.

A scrivere la sceneggiatura del film è infatti Emerald Fennell, reduce dal successo di Una donna promettente, e il lavoro sembra stia procedendo con buoni risultati.

Mark Millar, durante il tv show di Forbidden Planet, ha infatti dichiarato parlando di Nemesis: "Emerald Fennell, che ha appena vinto un Oscar per la Miglior Sceneggiatura con Una donna promettente ha appena consegnato la bozza più recente della sceneggiatura di Nemesis, che è estremamente fantastica, specialmente dopo che lo sviluppo iniziale del film è stato compiuto da Tony Scott, che aveva delineato delle idee dal punto di vista visivo davvero fantastiche per il film!".

Nemesis è l'opera con cui Mark Millar e l'artista Steven McNiven offrivano il proprio approccio alla mito di Batman. Il protagonista usava i suoi averi e le sue risorse per diventare una figura più simile al Joker.

L'adattamento per il grande schermo è in fase di sviluppo ormai da un decennio e inizialmente Tony Scott e Joe Carnahan erano coinvolti nel progetto. Nel 2015 Warner Bros ha poi ottenuto i diritti del progetto.

Secondo alcune indiscrezioni, alla fine del 2020 i registi Henry Joost e Ariel Schulman sarebbero stati scelti per dirigere Nemesis e, secondo Collider, la storia avrebbe mostrato un Presidente degli Stati Uniti che compie un crimine mortale, situazione che porta un geniale ingegnere a unire le forze con un vigilante per provare a fermare i suoi piani e il suo governo corrotto.