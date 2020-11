Neil Patrick Harris nel cast del film The Unbearable Weight of Massive Talent

Neil Patrick Harris reciterà nel film The Unbearable Weight of Massive Talent, l'originale progetto che avrà come protagonista l'attore Nicolas Cage nel ruolo di se stesso.

Il lungometraggio sarà diretto da Tom Gormican , co-autore della sceneggiatura in collaborazione con Kevin Etten .

In The Unbearable Weight of Massive Talent l'attore Nicolas Cage verrà mostrato nel disperato tentativo di ottenere un ruolo in un nuovo progetto di Quentin Tarantino e mentre cerca di risolvere i problemi che hanno reso complicato il rapporto con la figlia teenager. Cage parlerà inoltre con una versione di se stesso legata agli anni '90 che lo critica per aver realizzato film poco riusciti e non essere più la star di un tempo. Nicolas deciderà quindi di apparire al compleanno di un miliardario messicano che è suo grande fan, situazione che darà il via a eventi inaspettati. L'uomo è infatti un narcotrafficante che ha rapito la figlia di un politico e Cage viene reclutato per ottenere informazioni utili. La situazione sarà però difficile dopo che il fan fa arrivare la figlia e l'ex moglie di Nicolas Cage per un tentativo di riconciliazione. Tiffany Haddish sarà Vivian, l'agente del governo che obbliga l'attore a intraprendere una missione sotto copertura per sconfiggere i vertici di un'organizzazione criminale.

Neil Patrick Harris interpreterà invece l'agente di Nicolas Cage che spera di mostrargli una sceneggiatura su cui sta lavorando.

Nel cast ci saranno anche Pedro Pascal e Sharon Horgan.