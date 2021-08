Neil Patrick Harris protagonista della serie comica Netflix di Darren Star Uncoupled

Neil Patrick Harris torna alla commedia sul piccolo schermo. L'eclettico attore, che prossimamente vedremo in veste inedita in The Matrix 4, sarà il protagonista di Uncoupled, nuova serie comica targata Netflix creata e prodotta da Darren Star insieme al produttore di Modern Family Jeffrey Richman.

Come rivela Deadline, Neil Patrick Harris sarà anche produttore dello show prodotto da MTV Entertainment Studios e Jax Media. Le riprese prenderanno il via a New York in autunno.

Uncoupled vede protagonista Michael (Harris), il quale era convinto di avere una vita perfetta fino a che il marito non gli apre gli occhi lasciando il tetto coniugale dopo 17 anni. Di colpo, Michael deve far fronte a due incubi: l'abbandono di quello che credeva essere la sua anima gemella e ritrovarsi improvvisamente gay single a 40 anni a New York City.

Questa, per Neil Patrick Harris, è la quinta collaborazione con la piattaforma streaming Netflix, collaborazione inaugurata con il ruolo del Conte Olaf in A Series of Unfortunate Events. Prossimamente vedremo l'attore in The Matrix 4, al cinema a dicembre, e nel film The Unbearable Weight of Massive Talent.