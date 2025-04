Ne vedremo delle belle, una showgirl esclusa critica le colleghe per il flop: "Sono il nulla cosmico"

Il varietà di Rai 1 che strizza entrambi gli occhi a un passato che non esiste più chiude in anticipo tra ascolti deludenti e critiche al vetriolo. E Simona Tagli non risparmia nessuno.

Con la chiusura anticipata di Ne Vedremo Delle Belle, il varietà del sabato sera di Rai 1 si congeda tra ascolti tiepidi - per usare un eufemismo -, critiche pungenti e un generale senso di occasione mancata. A infiammare gli animi, però, ci pensa Simona Tagli, una delle showgigrl "escluse", che ha definito le protagoniste "il nulla cosmico" e ha sollevato interrogativi sul cast e sulla direzione artistica del programma.

Ne vedremo delle belle flop, l'amarezza di Carlo Conti

Carlo Conti tra Patrizia Pellegrino e Valeria Marini

Sabato 12 aprile andrà in onda l'ultima puntata di Ne vedremo delle belle, con una settimana d'anticipo rispetto alla programmazione iniziale. Il conduttore Carlo Conti, amaro, ha confermato la decisione ai microfoni di La Presse. E ammette senza giri di parole: "Il programma non sta andando come speravamo".

La scorsa puntata andata in onda su Rai 1, infatti, ha registrato solo il 13% di share, e la mancanza di pepe tra le protagoniste avrebbe contribuito al mancato successo. Anzi, in più di un'occasione, si è scelto di smorzare i toni invece di gettare benzina sul fuoco - necessario, in programmi di questo tipo.

"La voglia di esibirsi (delle showgirl, ndr) ha prevalso su quella del confronto", ha dichiarato Conti. Il conduttore, quindi, sottolinea che la formula non ha saputo accendere davvero il sabato sera della rete ammiraglia.

Simona Tagli contro le soubrette del programma: "Troppo perbenismo"

Simona Tagli

Tra le voci più critiche, quella di Simona Tagli si è fatta sentire forte e chiara sulle pagine di Mow Mag. La showgirl ha criticato le colleghe in gara per la loro mancanza di grinta e personalità: "Io non mi sarei omologata a queste soubrette che per me sono state davvero il nulla cosmico", afferma. Tagli ha poi puntato il dito contro l'eccessivo perbenismo del programma: "Le ho trovate ingessate, anzi, diciamoci la verità: arrugginite!".

Secondo lei, quindi, lo show avrebbe avuto bisogno di più polemica e teatralità da parte del cast. "Se fossi stata nel programma, avrei strappato le extension a tutte quante, facendo notizia e creando scalpore", dichiara decisa.