Pamela Prati, continuano le bugie? Frequenta da un anno un ventenne, ma dice: "Non è il mio fidanzato"

Le vicende che qualche anno fa hanno fatto il giro dei media riguardanti il presunto (ma mai avvistato) fidanzato di Pamela Prati chiamato Mark Caltagirone, sono ancora impresse nelle menti di tutti coloro che seguirono quella surreale vicenda. Inventarsi un fidanzato è un po' assurdo, ma anche negare di averne uno da ormai un anno è altrettanto strano. La Prati, però, deve essere rimasta segnata dal caso Caltagirone e ha deciso di difendere la propria privacy.

Pamela Prati ha o non ha un nuovo fidanzato?

Nelle ultime ore Pamela Prati, 65 anni, è stata paparazzata più volte in compagnia di, quello che sembrerebbe a tutti gli effetti, il suo compagno. Le foto parlano chiaro, si tratterebbe di Simone Ferrante, modello casertano di 20 anni. Al momento la showgirl ci ha tenuto a sgonfiare la possibile crescita di una escalation di gossip, che probabilmente quest'ultima non è ancora in grado di sopportare.

Pamela Prati durante un'intervista su Mark Caltagirone

La donna, al settimanale "Oggi", ha infatti dichiarato: "Non è il mio fidanzato, è un conoscente con cui esco spesso. Ma non siamo mai da soli, con noi ci sono sempre altre persone. Non trovo corretto far finire anche lui nel tritacarne del gossip. I giornali hanno travisato tutto, andando a costruire una love story tra di noi che semplicemente non esiste".

Eppure le foto parlano chiaro: carezze ai capelli di lui al ristorante, sguardi d'intesa e altri atteggiamenti intimi che non lasciano dubbi. Ma soprattutto la Prati sembra voler contare sulla scarsa memoria delle persone, perché le sue dichiarazioni di un anno fa sullo stesso ragazzo erano ben diverse. Ma andiamo per ordine.

Barbara D'Urso: il caso Pamela Prati al centro della decima puntata di Live - Non è la D'Urso

Prati/Ferrante: una storia d'amore lunga più di un anno?

Sì, sembra proprio che la Prati voglia addirittura smentire le sue dichiarazioni di più di un anno fa, quando - beccata in flagrante con il bel ventenne - dichiarava: "Sono d'accordo con Cher quando dice che l'età non conta nulla. Io, ad esempio, mi sento un'eterna ventenne sempre. Cher ha un fidanzato molto più giovane e anche io. E quindi che cosa c'è di strano in questo?".

Sempre nella stessa puntata di La vita in diretta, diceva ad Alberto Matano: "Ho una storia con un ragazzo più piccolo. Quanti anni ha? 20! Vabbè 19, ma che differenza c'è. Comunque è maggiorenne. Com'è lui? Un ragazzo molto intelligente. Lui è un giovane vecchio, ascolta sempre la Callas e tanti grandi artisti, diciamo che è già un vintage alla sua età. Ci intendiamo perfettamente, l'età non c'entra nulla, è l'anima che conta. Cosa facciamo insieme? Tante conversazioni molto interessanti. Parliamo di tutto e poi stiamo benissimo insieme".

Un anno dopo lo definisce solo un "conoscente" frequentato in compagnia di amici. Le cose sono due: o la storia è finita e i due sono rimasti amici intimi o la Prati mente sulla relazione per non alimentare il gossip. Gli scatti rubati da "Oggi" farebbero propendere per la seconda ipotesi.