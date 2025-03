Ne vedremo delle belle, chi sono le "vecchie glorie" della TV che vedremo nel nuovo programma di Carlo Conti

Arriva il nuovo programma di Rai 1 sull'onda della nostalgia: Ne vedremo delle belle, dove ex soubrette del piccolo schermo si sfideranno in uno "show talent": ecco chi fa parte del cast.

Agguerritissime protagoniste della tv, ex soubrette, pronte a sfidarsi a suon di balletti, canzoni e tutto quanto fa spettacolo: arriva su Rai 1 il nuovo show di Carlo Conti, dal profetico titolo Ne vedremo delle belle.

Sia perché le concorrenti sono appunto delle "belle" del piccolo schermo, sia perché, soprattutto, promettono scintille.

Ne vedremo delle belle: il nuovo programma di Rai 1

Mara Venier

Il programma partirà sabato 22 marzo, in concorrenza con il serale di Amici.

Carlo Conti ha definito Ne vedremo delle belle il nuovo "show talent" di Rai Uno. Da quello che già sappiamo, le concorrenti si sfideranno e verranno giudicate da una giuria composta da tre giurati; al momento sono trapelati solo due nomi, cioè quello di Cristian De Sica e quello di Mara Venier.

Il cast completo

Valeria Marini

Per quanto riguarda il cast, erano già circolati i nomi di Pamela Prati e Valeria Marini. Ieri è stato lo stesso Carlo Conti ad annunciare il cast completo attraverso il suo profilo Instagram.

Ci saranno:

Carmen Russo

Adriana Volpe

Laura Freddi

Angela Melillo

Lorenza Mario

Patrizia Pellegrino

Veronica Maya

Matilde Brandi

Pamela Prati

Valeria Marini

Tutti volti che negli ultimi anni abbiamo visto come concorrenti al Grande Fratello o nel ruolo di ospiti in qualche salotto televisivo, qualcuna anche a Tale e Quale Show, ma che in passato sono state vere e proprie prime donne della tv. Ora, con questo show, possono tornare a mostrare le proprie abilità di intrattenitrici, laddove la tv non ne aveva più dato loro l'opportunità.

Ecco perché Conti lo definisce uno "show talent": perché prima c'è lo show, e dopo il talento. Insomma: non si tratta di scoprire un talento, ma di ricordarci quello che già sapevamo su queste protagoniste del piccolo schermo.

Sulla carta, una sorta di Ora o Mai Più in versione soubrette.