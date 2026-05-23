Dalla Strada al Palco Special, finale su Rai 1: artisti ospiti e giuria di stasera

Questa sera, sabato 23 maggio va in onda su Rai 1 l'attesissima finale di Dalla Strada al Palco Special, il people show ideato da Carlo Conti e dedicato al talento degli artisti di strada. Nell'ultima puntata, i finalisti si esibiranno davanti a una super giuria e a un pubblico pronto a decretare il vincitore. La serata sarà arricchita da ospiti musicali, performance live e momenti di spettacolo che renderanno la chiusura dell'edizione un vero evento televisivo.

La finale di Dalla Strada al Palco Special: spettacolo, emozioni e sfide decisive

La puntata conclusiva rappresenta il momento più atteso dell'intera edizione: gli artisti finalisti si esibiscono per l'ultima volta davanti alla giuria e al pubblico, con performance che uniscono tecnica, creatività e intrattenimento. A rendere ancora più speciale la serata è la presenza di una band live diretta dal Maestro Enrico Melozzi, che accompagna tutte le esibizioni rendendo ogni performance unica e irripetibile.

Come voterà la giuria nella serata finale

Per l'ultima puntata torna una giuria d'eccezione composta da grandi volti dello spettacolo italiano:

Carlo Conti

Mara Venier

Nino Frassica

Bianca Guaccero

Enrico Brignano (guest star)

Nek

Per la finale, il meccanismo di voto cambia: i giudizi saranno svelati solo alla fine e avranno valore triplo, aumentando la suspense fino all'ultimo minuto.

Gli ospiti musicali e gli show della finale

La serata finale sarà arricchita da numerosi ospiti musicali e performer che saliranno sul palco per duetti e momenti speciali:

Marco Masini

Mario Biondi

Michele Bravi

Pierdavide Carone

Lou Bega

Vittorio Grigolo

Carly Paoli

Mowgli

Luca Gaudiano

Greta Zuccarello

Selma

Vincenzo De Lucia

Anna Chiara Amirante

Banda dell'Esercito Italiano

Chi sono i finalisti che si sfideranno nell'ultima puntata

La finale mette in competizione gli artisti che hanno conquistato il pubblico nelle puntate precedenti o tramite ripescaggio. Ecco i protagonisti dell'ultima sfida:

Alfio Russo (sassofono)

Famiglia Priolo (canto lirico)

Nikolas Bushi (ventriloquia)

Raffaele Magliuolo (pianoforte)

Fabio Ingrassia (fast painting)

Januaria Carito (voce e chitarra)

Isam Maarouf (beatbox)

Radmila Novozheeva (canto lirico)

Andrea Chiarini (chitarra)

Jonathan Rossi (bike trial show)

Duo Fondoux (danza aerea acrobatica)

Francesca Prini (performance acrobatiche)

Barbopiano (pianoforte)

Dove vedere Dalla strada al palco Special in tv e in streaming

Lo spettacolo nato da un'idea di Carlo Conti, andrà in onda stasera, sabato 23 maggio 2026 alle 21:30 su Rai 1. Dalla strada al palco Special sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay e successivamente on demand, dove gli spettatori potranno rivedere lo show.