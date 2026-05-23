Dalla Strada al Palco Special, finale su Rai 1: artisti ospiti e giuria di stasera

Gran finale per lo show di Carlo Conti su Rai 1: gli artisti di strada si sfidano nell'ultima puntata tra performance live, ospiti musicali e una giuria VIP pronta a decidere il vincitore.

Carlo Conti conduce Dalla Strada al Palco Special
NOTIZIA di 23/05/2026

Questa sera, sabato 23 maggio va in onda su Rai 1 l'attesissima finale di Dalla Strada al Palco Special, il people show ideato da Carlo Conti e dedicato al talento degli artisti di strada. Nell'ultima puntata, i finalisti si esibiranno davanti a una super giuria e a un pubblico pronto a decretare il vincitore. La serata sarà arricchita da ospiti musicali, performance live e momenti di spettacolo che renderanno la chiusura dell'edizione un vero evento televisivo.

La finale di Dalla Strada al Palco Special: spettacolo, emozioni e sfide decisive

La puntata conclusiva rappresenta il momento più atteso dell'intera edizione: gli artisti finalisti si esibiscono per l'ultima volta davanti alla giuria e al pubblico, con performance che uniscono tecnica, creatività e intrattenimento. A rendere ancora più speciale la serata è la presenza di una band live diretta dal Maestro Enrico Melozzi, che accompagna tutte le esibizioni rendendo ogni performance unica e irripetibile.

Come voterà la giuria nella serata finale

Per l'ultima puntata torna una giuria d'eccezione composta da grandi volti dello spettacolo italiano:

  • Carlo Conti
  • Mara Venier
  • Nino Frassica
  • Bianca Guaccero
  • Enrico Brignano (guest star)
  • Nek

Per la finale, il meccanismo di voto cambia: i giudizi saranno svelati solo alla fine e avranno valore triplo, aumentando la suspense fino all'ultimo minuto.

Gli ospiti musicali e gli show della finale

La serata finale sarà arricchita da numerosi ospiti musicali e performer che saliranno sul palco per duetti e momenti speciali:

  • Marco Masini
  • Mario Biondi
  • Michele Bravi
  • Pierdavide Carone
  • Lou Bega
  • Vittorio Grigolo
  • Carly Paoli
  • Mowgli
  • Luca Gaudiano
  • Greta Zuccarello
  • Selma
  • Vincenzo De Lucia
  • Anna Chiara Amirante
  • Banda dell'Esercito Italiano

Chi sono i finalisti che si sfideranno nell'ultima puntata

La finale mette in competizione gli artisti che hanno conquistato il pubblico nelle puntate precedenti o tramite ripescaggio. Ecco i protagonisti dell'ultima sfida:

  • Alfio Russo (sassofono)
  • Famiglia Priolo (canto lirico)
  • Nikolas Bushi (ventriloquia)
  • Raffaele Magliuolo (pianoforte)
  • Fabio Ingrassia (fast painting)
  • Januaria Carito (voce e chitarra)
  • Isam Maarouf (beatbox)
  • Radmila Novozheeva (canto lirico)
  • Andrea Chiarini (chitarra)
  • Jonathan Rossi (bike trial show)
  • Duo Fondoux (danza aerea acrobatica)
  • Francesca Prini (performance acrobatiche)
  • Barbopiano (pianoforte)

Dove vedere Dalla strada al palco Special in tv e in streaming

Lo spettacolo nato da un'idea di Carlo Conti, andrà in onda stasera, sabato 23 maggio 2026 alle 21:30 su Rai 1. Dalla strada al palco Special sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay e successivamente on demand, dove gli spettatori potranno rivedere lo show.