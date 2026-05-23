Dalla Strada al Palco Special, finale su Rai 1: artisti ospiti e giuria di stasera

Questa sera, sabato 23 maggio va in onda su Rai 1 l'attesissima finale di Dalla Strada al Palco Special, il people show ideato da Carlo Conti e dedicato al talento degli artisti di strada. Nell'ultima puntata, i finalisti si esibiranno davanti a una super giuria e a un pubblico pronto a decretare il vincitore. La serata sarà arricchita da ospiti musicali, performance live e momenti di spettacolo che renderanno la chiusura dell'edizione un vero evento televisivo.
La finale di Dalla Strada al Palco Special: spettacolo, emozioni e sfide decisive
La puntata conclusiva rappresenta il momento più atteso dell'intera edizione: gli artisti finalisti si esibiscono per l'ultima volta davanti alla giuria e al pubblico, con performance che uniscono tecnica, creatività e intrattenimento. A rendere ancora più speciale la serata è la presenza di una band live diretta dal Maestro Enrico Melozzi, che accompagna tutte le esibizioni rendendo ogni performance unica e irripetibile.
Come voterà la giuria nella serata finale
Per l'ultima puntata torna una giuria d'eccezione composta da grandi volti dello spettacolo italiano:
- Carlo Conti
- Mara Venier
- Nino Frassica
- Bianca Guaccero
- Enrico Brignano (guest star)
- Nek
Per la finale, il meccanismo di voto cambia: i giudizi saranno svelati solo alla fine e avranno valore triplo, aumentando la suspense fino all'ultimo minuto.
Gli ospiti musicali e gli show della finale
La serata finale sarà arricchita da numerosi ospiti musicali e performer che saliranno sul palco per duetti e momenti speciali:
- Marco Masini
- Mario Biondi
- Michele Bravi
- Pierdavide Carone
- Lou Bega
- Vittorio Grigolo
- Carly Paoli
- Mowgli
- Luca Gaudiano
- Greta Zuccarello
- Selma
- Vincenzo De Lucia
- Anna Chiara Amirante
- Banda dell'Esercito Italiano
Chi sono i finalisti che si sfideranno nell'ultima puntata
La finale mette in competizione gli artisti che hanno conquistato il pubblico nelle puntate precedenti o tramite ripescaggio. Ecco i protagonisti dell'ultima sfida:
- Alfio Russo (sassofono)
- Famiglia Priolo (canto lirico)
- Nikolas Bushi (ventriloquia)
- Raffaele Magliuolo (pianoforte)
- Fabio Ingrassia (fast painting)
- Januaria Carito (voce e chitarra)
- Isam Maarouf (beatbox)
- Radmila Novozheeva (canto lirico)
- Andrea Chiarini (chitarra)
- Jonathan Rossi (bike trial show)
- Duo Fondoux (danza aerea acrobatica)
- Francesca Prini (performance acrobatiche)
- Barbopiano (pianoforte)
Dove vedere Dalla strada al palco Special in tv e in streaming
Lo spettacolo nato da un'idea di Carlo Conti, andrà in onda stasera, sabato 23 maggio 2026 alle 21:30 su Rai 1. Dalla strada al palco Special sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay e successivamente on demand, dove gli spettatori potranno rivedere lo show.