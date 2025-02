Carlo Conti torna con Ne vedremo delle belle: anche Valeria Marini e Pamela Prati nel cast del nuovo show Rai?

Nuovi impegni lavorativi per Carlo Conti: dalla fine di marzo infatti, sarà al timone di un nuovo programma del sabato sera su Rai 1, si chiama Ne vedremo delle belle e potrebbe essere il nostro nuovo guilty pleasure televisivo. Ma vediamo di cosa si tratta.

Ne vedremo delle belle: cos'è il nuovo programma di Rai 1

Carlo Conti a Sanremo 2025

L'anticipazione arriva da Tvblog, che ha parlato sia del titolo che della giuria e di come funzionerà il programma. Innanzitutto la programmazione, prevista da fine marzo su Rai 1 per fronteggiare il serale di Amici di Maria De Filippi.

Protagoniste saranno invece ex soubrette, vallette, che sono state il sogno proibito del pubblico qualche anno fa. Ecco allora che queste showgirl del passato si sfideranno a suon di recitazione, balletti, canzoni, sottoponendosi al giudizio della giuria del programma. Una sorta di Ora o Mai Più versione soubrette, dunque?

La giuria e il cast: le prime anticipazioni

Una sorridente Mara Venier in studio televisivo

Ad ogni modo, i giurati dovrebbero essere tre, due dei quali avrebbero già un nome: Mara Venier, attualmente alla guida di Domenica In e Le stagioni dell'amore, e Cristian De Sica, giurato di Tale e Quale Show. Anche per la Venier il ruolo di giudice non è nuovo: in passato infatti, era stata giurata a Tu Sì Que Vales su Canale 5, ruolo che ha lasciato poi nel 2018 quando è tornata in Rai.

Veniamo invece al cast, anch'esso anticipato da TvBlog. Chi saranno dunque le agguerrite protagoniste dello show? I nomi che circolano promettono scintille: si tratta infatti di Valeria Marini, Pamela Prati, Adriana Volpe, Angela Melillo e Matilde Brandi. Fra gli altri nomi che circolano inoltre, figurano anche Alba Parietti, Carmen Russo, Carmen Di Pietro, Miriana Trevisan e Laura Freddi.

Inizialmente il nome previsto per lo show era Come prima più di prima, poi cambiato in Ne vedremo delle belle. La messa in onda sarà invece il 22 o 29 marzo, al momento non ci sarebbe ancora una data precisa.