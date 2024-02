NCIS: Tony e Ziva al centro di un nuovo spinoff prodotto per Paramount+

La storia di Tony DiNozzo e Ziva David, due dei personaggi più amati di NCIS, saranno i protagonisti di uno spinoff con protagonisti Michael Weatherly e Cote de Pablo.

Le riprese si svolgeranno in Europa e la prima stagione, realizzata per Paramount+, sarà girata in Europa.

Il nuovo progetto

John McNamara sarà impegnato nella stesura degli script dello spinoff, attualmente intitolato NCIS: Europe, e il lavoro sul set dei dieci episodi inizierà tra qualche mese.

Al centro della trama ci sarà la coppia composta da Tony e Ziva che, insieme alla figlia Tali, vive ora a Parigi. Quando la società esperta in sicurezza di Tony (Michael Weatherly) sarà vittima di un attacco, i due protagonisti dovranno fuggire attraverso l'Europa, provando a capire chi li sta inseguendo e cercando di imparare a fidarsi di nuovo uno dell'altra, in modo da poter avere il loro insolito lieto fine.

Cote de Pablo con Michael Weatherly durante una scena dell'episodio 'Collateral Damage' della serie tv NCIS

Le dichiarazioni

Weatherly e de Cote de Pablo hanno dichiarato: "Abbiamo parlato di questa storia per molti anni e ora, con John McNamara alla guida, siamo pronti. Il mondo di Tony e Ziva (e della figlia Tali) promette di essere un'avventura piena d'azione alimentata da amore, pericolo, lacrime e risate. Vogliamo inoltre riconoscere e ringraziare i fan di tutto il mondo che hanno sostenuto la coppia 'Tiva' per anni. Ancora oggi ci salutano nei negozi e per strada per dirci quanto siano importanti per loro questi personaggi e per chiederci cosa stanno facendo ora Tony e Ziva. Questa serie è per voi!".

NcNamara ha aggiunto: "Sono incredibilmente entusiasta nell'addentrarmi nell'universo di NCIS con Cote e Michael, ed elettrizzato di esplorarlo da alcuni nuovi angoli. Considerando che il franchise è un successo così globale, penso sia fenomenale che CBS Studios e Paramount+ ci abbiano dato il via libera a girare in Europa".