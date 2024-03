NCIS: Origins, la serie prequel ingaggia Tyla Abercrumbie e Diany Rodriguez

Tyla Abercrumbie di The Chi e Diany Rodriguez di The Blacklist completano il cast regolare di NCIS: Origins.

Tyla Abercrumbie (The Chi) e Diany Rodriguezz (The Blacklist) completano il cast regolare di NCIS: Origins, il prequel di CBS del celebre procedurale, che ha ottenuto un ordine diretto per la stagione televisiva 2024-2025.

Le due attrici si uniscono alle star già presenti nel cast: Austin Stowell, Mariel Molino e Kyle Schmid.

Abercrumbie interpreterà l'ufficiale di supporto alle operazioni sul campo Mary Jo, che è sia un prodotto del suo tempo che la linfa vitale dell'ufficio di Camp Pendleton. Con tutti gli acronimi che circolano nell'agenzia, questa mamma orso si è ironicamente soprannominata "HSIC: Head Secretary in Charge". Se volete sapere dove sono sepolti i cadaveri, Mary Jo è la persona a cui chiedere.

Abercrumbie è nota per il suo ruolo ricorrente di Nina Williams in The Chi di Showtime. Tra i suoi crediti televisivi si annoverano anche ruoli ricorrenti in Low Winter Sun, The Mob Doctor e The Chicago Code.

La Rodriguez interpreterà l'Agente Speciale Vera Strickland, una donna di Brooklyn, spigliata e acuta, dura come un chiodo e senza peli sulla lingua. Ha passato tutta la sua carriera a farsi sottovalutare da idioti misogini (come li chiama lei), ma se è una lotta che quei bravi ragazzi stanno cercando, allora è una lotta che avranno.

Rodriguez ha interpretato il ruolo di Weecha Xiu in The Blacklist della NBC. Tra i suoi crediti recenti figurano un arco in Twisted Metal della Peacock e un'apparizione nella serie drammatica della CBS The Equalizer.

NCIS: Origins, la serie prequel ha appena trovato il suo giovane Leroy Jethro Gibbs

Michael Weatherly, Sean Murray, Mark Harmon in una scena in ascensore nell'episodio Truth Or Consequences di N.C.I.S.

I dettagli della serie prequel

Prodotta e narrata da Mark Harmon, NCIS: Origins inizia nel 1991, prima degli eventi di NCIS, e racconta gli anni giovanili di Leroy Jethro Gibbs. Nel prequel, Gibbs (Stowell) inizia la sua carriera come agente speciale di recente nomina presso il neonato ufficio NIS di Camp Pendleton, dove si inserisce in una squadra grintosa e disordinata guidata dalla leggenda dell'NCIS Mike Franks (Schmid).

Mark Harmon e suo figlio Sean Harmon sono produttori esecutivi insieme a David J. North e Gina Lucita Monreal, che sono co-sceneggiatori dell'episodio iniziale. Jason Kennedy, Krysti Baxter e Meredith Goble sono i direttori del casting.