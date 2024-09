NCIS: Origins, il trailer introduce un giovane Leroy Jethro Gibbs con molto da dimostrare

È arrivato il trailer di NCIS: Origins. Lo show della CBS è un prequel che fa parte del vasto universo di NCIS ed è ambientato nel 1991, quando il personaggio di Mark Harmon, Leroy Jethro Gibbs, interpretato da giovane da Austin Stowell, diventa per la prima volta un agente speciale dell'ufficio NIS di Camp Pendleton.

Harmon continuerà a far parte del prossimo NCIS: Origins come voce narrante dello show, insieme a un cast d'insieme che comprende anche Mariel Molino, Kyle Schmid, Tyla Abercrumbie e Diany Rodriguez.

TVLine ha ora condiviso in esclusiva il primo trailer ufficiale di NCIS: Origins. Il trailer presenta la versione più giovane di Gibbs in uno dei momenti più bassi della sua vita, poco dopo l'omicidio della moglie e della figlia. Avendo fallito la valutazione psicologica, ha molto da dimostrare come agente speciale appena nominato.

NCIS: Origins i consigli di Mark Harmon per il giovane Gibbs

Tutto quello che sappiamo sullo show

Mentre Black Hole Sun dei Soundgarden suona in sottofondo e Gibbs lavora alla prima serie di casi per dimostrare il suo valore, il trailer descrive l'incontro con il suo burbero futuro mentore Mike Franks (Schmid), il complicato rapporto con suo padre Jackson Gibbs (Robert Taylor) e il tentativo di trovare un equilibrio nella sua vita dopo aver perso tutto ed essere stato costretto a ricominciare.

Prodotta e narrata da Mark Harmon, NCIS: Origins inizia nel 1991, prima degli eventi di NCIS, e racconta gli anni giovanili di Leroy Jethro Gibbs. Nel prequel, Gibbs (Stowell) inizia la sua carriera come agente speciale di recente nomina presso il neonato ufficio NIS di Camp Pendleton, dove si inserisce in una squadra grintosa e disordinata guidata dalla leggenda dell'NCIS Mike Franks (Schmid).

Mark Harmon e suo figlio Sean Harmon sono produttori esecutivi insieme a David J. North e Gina Lucita Monreal, che sono co-sceneggiatori dell'episodio iniziale. Jason Kennedy, Krysti Baxter e Meredith Goble sono i direttori del casting.