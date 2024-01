NCIS: Origins, CBS ordina la serie prequel sulla giovinezza di Gibbs

CBS ha ordinato la produzione della serie NCIS: Origins, un progetto prequel dell'amata serie che racconterà la storia di Leroy Jethro Gibbs quando era giovane.

Il progetto debutterà sugli schermi nella stagione 2024-25 e vede coinvolti Mark Harmon e Sean Harmon.

Il nuovo progetto della saga

NCIS: Mark Harmon nell'episodio Extreme Prejudice

Il nuovo show di NCIS - Unità anticrimine può contare sul sostegno degli sceneggiatori e produttori Gina Lucita Monreal e David J. North, oltre a CBS Studios.

Mark Harmon sarà la voce narrante del progetto. Le puntate saranno ambientate nel 1991, mostrando Gibbs all'inizio della sua carriera, impegnato a trovare il suo posto in un team guidato dalla leggenda dell'NCIS Mike Franks.

L'idea della serie prequel è nata da Sean Harmon dopo che ha interpretato il personaggio del padre in alcuni flashback dello show originale.

I due hanno quindi proposto ai creatori di NCIS e alla CBS di espandere il mondo della serie e sono stati coinvolti come produttori. Monreal e North, invece, saranno co-showrunner. Attualmente non è stato annunciato chi interpreterà il protagonista nel nuovo show.

Sean Harmon ha dichiarato: "Il personaggio di Gibbs è stata una parte importante della mia vita per 20 anni, guardando mio padre delineare il ruolo e avendo in precedenza l'onore di interpretare il giovane Gibbs. Ho sempre pensato ci fosse un racconto che meritava di essere raccontato riguardante gli anni della giovinezza, quindi sono elettrizzato nell'avere un ruolo da produttore insieme a Gina, David e mio padre mentre raccontiamo questa storia e riveliamo un nuovo lato di questo amato personaggio".