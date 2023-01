NCIS: Tony e Ziva torneranno insieme? Michael Weatherly stuzzica i fan

Una delle coppie più amate dai fan di NCIS - Unità anticrimine è quella composta da Ziva (Cote de Pablo) e Tony DiNozzo (Michael Weatherly). La loro storia ha lasciato i fan in sospeso e sembra proprio che nel futuro della serie dovremo aspettarci un loro ricongiungimento.

Le speculazioni, sulla coppia, del pubblico sembrano aver trovato conferma sotto a un post Twitter pubblicato da Michael Weatherly stesso, in cui ha augurato a tutti i suoi follower un "Felice anno nuovo". Quello che c'interessa, però, si trova nei commenti, dove un fan di NCIS - Unità anticrimine ha acceso la miccia rispondendo che "Preferiremmo tutti vedere te e Ziva di nuovo insieme". Questa è stata la risposta dell'attore: "Resta sintonizzato... perché questo potrebbe essere un anno interessante per momenti del genere!".

Nelle precedenti stagioni ( spoiler per chi non fosse in pari con NCIS) abbiamo visto la coppia dividersi. Prima Ziva è stata considerata morta quando in realtà era in fuga, mentre il personaggio di Michael Weatherly ha lasciato la serie dopo il finale della 13esima stagione trasferendosi a Parigi.

In base a queste dichiarazioni dobbiamo aspettarci un loro ritorno insieme?