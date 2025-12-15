NCIS: Los Angeles, è morta Rachael Carpani: l’attrice aveva 45 anni

L'attrice australiana, conosciuta anche per il ruolo di Jodi Fountain nella serie televisiva Le sorelle McLeod, era affetta da una malattia cronica.

Rachael Carpani in una scena de Le sorelle McLeod
È scomparsa lo scorso 7 dicembre, a soli 45 anni, l'attrice australiana Rachael Carpani. La notizia della scomparsa è stata data dalla sorella Georgia tramite Instagram, condividendo una dichiarazione dei genitori in cui si informavano i fan della morte causata da una malattia cronica.

Rachael Carpani era conosciuta anche negli Stati Uniti e in Italia per aver recitato in diverse serie televisive, in particolare NCIS: Los Angeles e soprattutto Le sorelle McLeod, nel ruolo di Jodi Fountain.

L'annuncio della scomparsa di Rachael Carpani

"È con grande tristezza che Tony e Gael Carpani annunciano che la loro splendida figlia, amata attrice australiana Rachael Carpani, è venuta a mancare inaspettatamente ma serenamente dopo una lunga battaglia contro una malattia cronica, nelle prime ore di domenica 7 dicembre" si legge nella dichiarazione.

Il post che annuncia la morte di Rachael Carpani prosegue: "Il funerale sarà un evento privato, che si terrà venerdì 19 dicembre con familiari e amici stretti. La famiglia chiede rispetto della privacy in questo momento molto difficile e non rilascerà ulteriori dichiarazioni".

La carriera di Rachael Carpani

L'attrice australiana è nota principalmente per il ruolo nella serie Le sorelle McLeod dal 2001 al 2009 ma ha partecipato anche ad altre serie televisive e film americani. È apparsa in NCIS: Los Angeles, Pronta a tutto, If There Be Thorns, The Glades e ha interpretato il ruolo da protagonista in Against the Wall al fianco di Kathy Bates.

Nel 2009, recitò al fianco di Liam Hemsworth nel film Triangle. I fan hanno manifestato subito il dolore per la perdita dell'attrice: "Sono incredibilmente addolorata nell'apprendere della scomparsa della tua cara sorella. Mi dispiace tantissimo. Sono cresciuta guardandola e desiderando essere come lei. Invio tanto amore e abbracci avvolgenti alla tua famiglia" ha scritto una fan alla sorella Georgia.

Un'altra appassionata ha ricordato il suo ruolo nella serie che l'ha resa nota anche all'estero: "Amavo tua sorella in Le sorelle McLeod! Sentite condoglianze per la vostra perdita!".