NCIS: Los Angeles, è morta Rachael Carpani: l’attrice aveva 45 anni

È scomparsa lo scorso 7 dicembre, a soli 45 anni, l'attrice australiana Rachael Carpani. La notizia della scomparsa è stata data dalla sorella Georgia tramite Instagram, condividendo una dichiarazione dei genitori in cui si informavano i fan della morte causata da una malattia cronica.

Rachael Carpani era conosciuta anche negli Stati Uniti e in Italia per aver recitato in diverse serie televisive, in particolare NCIS: Los Angeles e soprattutto Le sorelle McLeod, nel ruolo di Jodi Fountain.

L'annuncio della scomparsa di Rachael Carpani

"È con grande tristezza che Tony e Gael Carpani annunciano che la loro splendida figlia, amata attrice australiana Rachael Carpani, è venuta a mancare inaspettatamente ma serenamente dopo una lunga battaglia contro una malattia cronica, nelle prime ore di domenica 7 dicembre" si legge nella dichiarazione.

Il post che annuncia la morte di Rachael Carpani prosegue: "Il funerale sarà un evento privato, che si terrà venerdì 19 dicembre con familiari e amici stretti. La famiglia chiede rispetto della privacy in questo momento molto difficile e non rilascerà ulteriori dichiarazioni".

La carriera di Rachael Carpani

L'attrice australiana è nota principalmente per il ruolo nella serie Le sorelle McLeod dal 2001 al 2009 ma ha partecipato anche ad altre serie televisive e film americani. È apparsa in NCIS: Los Angeles, Pronta a tutto, If There Be Thorns, The Glades e ha interpretato il ruolo da protagonista in Against the Wall al fianco di Kathy Bates.

Nel 2009, recitò al fianco di Liam Hemsworth nel film Triangle. I fan hanno manifestato subito il dolore per la perdita dell'attrice: "Sono incredibilmente addolorata nell'apprendere della scomparsa della tua cara sorella. Mi dispiace tantissimo. Sono cresciuta guardandola e desiderando essere come lei. Invio tanto amore e abbracci avvolgenti alla tua famiglia" ha scritto una fan alla sorella Georgia.

Un'altra appassionata ha ricordato il suo ruolo nella serie che l'ha resa nota anche all'estero: "Amavo tua sorella in Le sorelle McLeod! Sentite condoglianze per la vostra perdita!".