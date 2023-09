NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 stasera su Rai 2: trama e cast degli episodi inediti del 28 settembre

Stasera su Rai 2 vanno in onda i nuovi episodi di NCIS stagione 20 e NCIS Hawaii stagione 2: trama e cast delle puntate del 28 settembre

Oggi, 28 settembre, a partire dalle 21:20 su Rai 2, vi aspetta in prima visione assoluta un nuovo episodio della ventesima stagione di NCIS, seguito da un episodio della seconda stagione del suo spin-off, NCIS: Hawaii. Qui di seguito, potrete scoprire le trame e conoscere il cast dei principali protagonisti delle puntate di questa sera.

NCIS

La serie TV NCIS è un spin-off di JAG - Avvocati in divisa e segue le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa di casi criminali e investigativi che coinvolgono membri delle forze armate. La serie ha debuttato nel 2003 ed è diventata estremamente popolare nel corso degli anni ed è stata creata da Donald P. Bellisario e Don McGill.

Episodi del 28 settembre 2023: Trama

Stagione 20 - Episodio 17 - Straniero in terra straniera

La squadra è chiamata a indagare sull'omicidio di un sergente maggiore dei Marine, retrocesso a soldato semplice, perché accusato di diserzione. La vittima, William Huxley, aveva partecipato a diverse missioni in Afghanistan e a Washington collaborava con un centro sociale che si occupa di dare sostegno alle famiglie di profughi afgani. Il coltello con cui è stato ucciso, proviene proprio dalla cucina del centro sociale

Cast

NCIS Hawaii

NCIS: Hawaii è una serie televisiva poliziesca statunitense, creata da Christopher Silber, Jan Nash e Matt Bosack, che sono anche autori e produttori esecutivi, insieme a Larry Teng che ha diretto il primo episodio.

La serie ha debuttato sulla CBS il 20 settembre 2021 ed è il terzo spin-off della serie originale NCIS, nonché la quarta serie all'interno del franchise. La trama della serie ruota attorno alle indagini della squadra del Naval Criminal Investigative Service (NCIS) a Honolulu, Hawaii, mentre affrontano casi criminale e investigativi che coinvolgono membri del corpo militare degli Stati Uniti nell'ambiente esotico dell'arcipelago hawaiiano.

Episodi del 28 settembre 2023: Trama

Stagione 2 - Episodio 17 - Soldi sporchi

Vince Cooper, contabile del miliardario Dante Reeves, viene ucciso assieme al socio nel bel mezzo di una festa mondana, davanti agli occhi della sua escort e confidente in affari Adriana Velazco. L'omicidio di Cooper è stato commissionato da Reeves stesso, il quale aveva scoperto l'intenzione del contabile di collaborare con il governo. L'Ncis è chiamata a proteggere Adriana, l'unica testimone rimasta in vita, che sembra avere ancora un asso nella manica.

Cast

Ncis: Storia del franchise

Nel 2009, NCIS - Unità anticrimine ha generato il suo primo spin-off, NCIS: Los Angeles, che ha continuato a seguire un'altra squadra di agenti speciali del NCIS, questa volta nella città di Los Angeles. Nel 2014, è stato creato un secondo spin-off, NCIS: New Orleans, che ha ambientato le sue storie a New Orleans. Nel 2021, è stato lanciato un terzo spin-off, NCIS: Hawaii, che ha portato il franchise in una nuova location.