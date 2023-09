NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 stasera su Rai 2: trama e cast degli episodi dell'8 settembre

Oggi, 8 settembre, a partire dalle 21:20 su Rai 2, vi aspetta in prima visione assoluta un nuovo episodio della ventesima stagione di NCIS, seguito da due episodi del suo spin-off, NCIS: Hawaii. Qui di seguito, potrete scoprire le trame e conoscere il cast dei principali protagonisti delle puntate di questa sera.

NCIS

La serie TV NCIS è un spin-off di JAG - Avvocati in divisa e segue le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa di casi criminali e investigativi che coinvolgono membri delle forze armate. La serie ha debuttato nel 2003 ed è diventata estremamente popolare nel corso degli anni ed è stata creata da Donald P. Bellisario e Don McGill,

Nel 2009, NCIS - Unità anticrimine ha generato il suo primo spin-off, NCIS: Los Angeles, che ha continuato a seguire un'altra squadra di agenti speciali del NCIS, questa volta nella città di Los Angeles. Nel 2014, è stato creato un secondo spin-off, NCIS: New Orleans, che ha ambientato le sue storie a New Orleans. Nel 2021, è stato lanciato un terzo spin-off, NCIS: Hawai'i, che ha portato il franchise in una nuova location.

Episodi del 9 settembre 2023: Trama

Stagione 20 - Episodio 14 - Vecchie ferite

L'omicidio di un giovane ufficiale della Marina riporta a galla una dolorosa vicenda che lega Parker al suo migliore amico ed ex collega dell'F.B.I., Jeremy Brighton. Alla vittima, che doveva trasportare tre casse di oppioidi contraffatti, viene tesa un'imboscata e rubato il carico. Ma gli assassini, si lasciano dietro delle pasticche, tutte con lo stesso simbolo inciso sopra, una "doppia vu".

Cast

NCIS Hawaii

NCIS: Hawai'i è una serie televisiva poliziesca statunitense, creata da Christopher Silber, Jan Nash e Matt Bosack, che sono anche autori e produttori esecutivi, insieme a Larry Teng che ha diretto il primo episodio.

La serie ha debuttato sulla CBS il 20 settembre 2021 ed è il terzo spin-off della serie originale NCIS, nonché la quarta serie all'interno del franchise. La trama della serie ruota attorno alle indagini della squadra del Naval Criminal Investigative Service (NCIS) a Honolulu, Hawaii, mentre affrontano casi criminale e investigativi che coinvolgono membri del corpo militare degli Stati Uniti nell'ambiente esotico dell'arcipelago hawaiiano.

Stagione 2 - Episodio 14 - Doppia Colpa

Una rapina a mano armata a casa di un capitano della Marina, finita in un duplice omicidio, riapre un caso analogo avvenuto sette anni prima. All'epoca l'ex agente dell'NCIS Jimmy Carter aveva ottenuto una confessione da Sean Clark, braccio destro dell'ammiraglio. Alla luce delle nuove prove, però, la sua colpevolezza viene rimessa in discussione. La Tennant intanto è anche alle prese con Julie che le confessa di non voler più partecipare alle selezioni della sua squadra di calcio.

Stagione 1 - Episodio 9 - L'impostore

Suzuki Kazutoshi è un giapponese mandato negli Stati Uniti all'età di dieci anni a lavorare nelle piantagioni di ananas, quando, in piena Seconda Guerra Mondiale, in America iniziò la caccia agli immigrati nippo-americani che venivano fatti prigionieri e deportati nei campi di concentramento. Ma al giovane Ken Ito, reclutatore per l'esercito americano, questo non importava e offrì a Suzuki la possibilità di diventare una spia americana.

Cast