NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 stasera su Rai 2: trama e cast degli episodi del 15 settembre

Oggi, 15 settembre, a partire dalle 21:20 su Rai 2, vi aspetta in prima visione assoluta un nuovo episodio della ventesima stagione di NCIS, seguito da due episodi del suo spin-off, NCIS: Hawaii. Qui di seguito, potrete scoprire le trame e conoscere il cast dei principali protagonisti delle puntate di questa sera.

NCIS

La serie TV NCIS è un spin-off di JAG - Avvocati in divisa e segue le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa di casi criminali e investigativi che coinvolgono membri delle forze armate. La serie ha debuttato nel 2003 ed è diventata estremamente popolare nel corso degli anni ed è stata creata da Donald P. Bellisario e Don McGill.

Storia del franchise

Nel 2009, NCIS - Unità anticrimine ha generato il suo primo spin-off, NCIS: Los Angeles, che ha continuato a seguire un'altra squadra di agenti speciali del NCIS, questa volta nella città di Los Angeles. Nel 2014, è stato creato un secondo spin-off, NCIS: New Orleans, che ha ambientato le sue storie a New Orleans. Nel 2021, è stato lanciato un terzo spin-off, NCIS: Hawaii, che ha portato il franchise in una nuova location.

Episodi del 15 settembre 2023: Trama

Stagione 20 - Episodio 15 - La curva dei tuoi giorni

Il giovane sottufficiale Sam Vega viene sedato e fatto schiantare contro un albero mentre svolge il suo secondo lavoro come autista su una piattaforma di ride sharing. La squadra scopre che Lisa, la ragazza che frequentava, gli aveva mandato una serie di messaggi minatori, ma lei sostiene di non c'entrare nulla con l'omicidio e che l'assassina sia una certa Marilyn. Kasie scopre però che la donna è una signora di oltre ottant'anni che vive in una residenza per anziani e dovrà indagare a fondo per giungere alla verità.

Cast

NCIS Hawaii

NCIS: Hawaii è una serie televisiva poliziesca statunitense, creata da Christopher Silber, Jan Nash e Matt Bosack, che sono anche autori e produttori esecutivi, insieme a Larry Teng che ha diretto il primo episodio.

La serie ha debuttato sulla CBS il 20 settembre 2021 ed è il terzo spin-off della serie originale NCIS, nonché la quarta serie all'interno del franchise. La trama della serie ruota attorno alle indagini della squadra del Naval Criminal Investigative Service (NCIS) a Honolulu, Hawaii, mentre affrontano casi criminale e investigativi che coinvolgono membri del corpo militare degli Stati Uniti nell'ambiente esotico dell'arcipelago hawaiiano.

Episodi del 15 settembre 2023: Trama

Stagione 2 - Episodio 15 - Amore impossibile

Un uomo salva una donna la cui auto era sospesa su un precipizio, e poi si dà alla fuga. La squadra scopre che si tratta di Adrian Park, un ufficiale della Marina che ha disertato dal suo posto presso l'Ambasciata degli Stati Uniti a Seoul, e adesso insegna sotto falso nome in una scuola del quartiere coreano.

Stagione 1 - Episodio 10 - Perso

L'ispettore portuale Goodrick viene trovato ucciso all'interno di un container parcheggiato nell'area di rimessa del porto. Il container contiene due casse di armi mentre secondo i documenti doveva essere pieno di ricambi per trattori. La squadra comincia a indagare sulla vittima e su tutti coloro che avevano la possibilità di modificare i documenti di carico del container.

Cast