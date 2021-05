Naya Rivera: il commovente tributo dell'ex marito per la Festa della Mamma (FOTO)

Ryan Dorsey, ex marito di Naya Rivera, ha celebrato la prima Festa della Mamma senza l'attrice, condividendo una foto che ritrae la star di Glee con suo figlio Josey, che si trovava con lei il giorno della tragedia.

Nelle scorse ore, milioni di persone nel mondo hanno celebrato la Festa della Mamma, approfittando di questa ricorrenza per omaggiare la figura materna. Lo hanno fatto anche i famigliari di Naya Rivera, i quali hanno vissuto la prima Festa della Mamma senza l'attrice, scomparsa la scorsa estate a soli 33 anni, in seguito ad un annegamento nel lago Piru, dove si trovava per una gita con suo figlio Josey.

L'ex marito di Rivera, Ryan Dorsey, ha reso omaggio alla defunta star di Glee pubblicando una foto di lei mentre si gusta un dessert con il loro bambino di 5 anni. "Oggi non possiamo usare la parola felice, ma ti diciamo grazie per essere una madre e per avermi donato questo ragazzo dolce e fantastico", ha scritto Dorsey, che è stato sposato con Rivera dal 2014 al 2018. Il toccante post ha commosso anche alcuni membri del cast di Glee, tra cui Jenna Ushkowitz che ha risposto con una serie di cuori, mentre Heather Morris, che nella serie interpretava Brittany, la fidanzata di Santana, ha scritto: "Questo mi ha spezzato il cuore. Vi amo".

Dalla sua morte, Dorsey ha tenuto la custodia esclusiva di Josey, che all'epoca della tragedia è stato trovato a sonnecchiare nel suo giubbotto di salvataggio a bordo della barca che sua madre aveva noleggiato per un'escursione. Si ritiene che Rivera, il cui corpo è stato recuperato cinque giorni dopo, abbia salvato suo figlio prima di essere trascinata sott'acqua, con lo sceriffo della contea di Ventura Bill Ayub che ha detto che l'attrice "deve aver raccolto abbastanza energia da riuscire a riportare suo figlio sulla barca, ma non abbastanza per salvare se stessa".

A gennaio, Dorsey ha elogiato il loro giovane figlio per la sua "capacità di recupero", scrivendo che "Non potrei essere più orgoglioso di lui. Così giovane, eppure ha sopportato più di chiunque altro. Sei così forte, così coraggioso e così gentile. Sarò sempre orgoglioso di te".