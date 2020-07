Naya Rivera, il ricordo di Chris Colfer: "Essere con lei mi faceva sentire protetto"

Dopo la scomparsa di Naya Rivera, annegata nel Lago Piru, in California, durante una gita in barca col figlio di quattro anni, Variety ospita il lungo ed emozionante saggio in cui del collega di Glee Chris Colfer ricorda l'attrice la cui sola presenza lo faceva sentire protetto.

Dianna Agron, Chris Colfer e Naya Rivera nell'episodio 'Grilled Cheesus' della seconda stagione di Glee

"Non sono sicuro che qualcuno sulla Terra sia in grado di dare a Naya il tributo che merita" esordisce Chris Colfer. "Il processo di perderla è stato un incubo, mi ritrovo a chiedermi se Naya fosse reale o se fosse solo un sogno. Come può un essere umano possedere tanto talento, humor e bellezza? Come può una persona essere responsabile di tanta gioia ed essere protagonista di tanti meravigliosi ricordi? Quando Naya cantava, potevi sentire la sua anima risuonare attraverso di te. La sua voce spezzava il cuore solo per ricostruirlo l'istante successivo. Guardare le sue performance era una magia che si realizzava di fronte ai tuoi occhi. Naya non cantava una canzone, la portava alla vita. E a ogni nota, faceva emergere la vecchi saggia che viveva nel suo giovane corpo".

Colfer prosegue: "Come attrice, Naya poteva raccontare un'intera storia con una sola espressione. Non importava quanto il plot fosse tremendo, lei parlava con autenticità tale da rendere vera ogni singola parola e spesso ti dimenticavi che stesse recitando. Il suo eroico ritratto di Santana Lopez in Glee ha ispirato milioni di giovani nel mondo, specialmente nella comunità LGBTQIA, e sarà un tesoro per le generazioni a venire [...] Nei giorni più duri sul set la potevi trovare fuori a fumare una sigaretta nella sua uniforme da cheerleader rosso fuoco, sollevava lo sguardo e diceva "Essere modelli!" oppure "La città dei sogni, eh?" Quando il cast si lamentava dello schedule troppo fitto, Naya se ne usciva con una frase come "Accidenti, questo stage è proprio duro!" o "Ragazzi, sappiamo per cosa abbiamo firmato. La prima persona che scova la talpa si prende i soldi."".

Chris Colfer ricorda poi l'amicizia con Naya Rivera dentro e fuori il set di Glee: "Da amico, le potevi parlare di tutto. Era la sorella maggiore a cui ti rivolgevi per un consiglio, per calmare l'agitazione o per spettegolare. Solo essere in presenza di Naya ti faceva sentire protetto e riguardo alle circostanze, sapevi che lei era dalla tua parte. Non aveva mai paura di ribellarsi all'autorità, denunciava sempre i cattivi comportamenti a cui assisteva e diceva sempre la verità, anche quando era difficile da sentire. Per tutto il tempo che ho frequentato Naya, la cosa che voleva di più era essere madre. Passava ore a dirmi come avrebbe chiamato i suoi figli, come li avrebbe vestiti e come ci avrebbe chiamato a fare i babysitter gratis. Quando suo figlio Josey è nato nel 2015, è stato come se un pezzo mancante di Naya fosse finalmente arrivato. La loro connessione era magnetica, il loro affetto luminoso, non ho mai visto una persona più felice di lei con suo figlio. Essere una madre è stato il più grande talento di Naya, e come dimostrano i suoi ultimi istanti di vita, Naya è stata una madre eccezionale fino alla fine".