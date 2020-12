Naya Rivera, la raccolta fondi creata dal cast di Glee in memoria dell'attrice

A cinque mesi dalla scomparsa di Naya Rivera, le sue ex co-star di Glee hanno voluto mettere su una raccolta fondi in sua memoria.

Sono già passati cinque mesi dalla prematura scomparsa di Naya Rivera, ma la generosità dell'attrice di Glee continua a lasciare il segno attraverso l'operato dei suoi colleghi e amici.

Le ex co-star della ragazza nella popolare serie targata Fox, Glee, hanno infatti voluto onorare la memoria di Naya con una raccolta fondi in suo nome, il cui ricavato durante le feste andrà a un'organizzazione molto cara all'attrice, Alexandria House.

"Se siete stati abbastanza fortunati da conoscere Naya, sapete che era solita organizzare dei party piuttosto epici. Il migliore di tutti era il suo party di Natale, che aveva rinominato Snixxmas" si legge sulla pagina GoFundMe dedicata all'iniziativa, come riporta anche Deadline "Snixxmas era proprio come Naya: luccicante, favoloso, e un vero divertimento! Ma non era solo glamour e gaudio. Durante le festività, Naya trovava il modo di donare ai più bisognosi".

Questo è il caso di Alexandria House, organizzazione non-profit che fornisce un dimora alle donne e ai bambini che più ne necessitano, in attesa che questi vengano rilocati in un alloggio permanente.

"Questo è stato un anno difficile per tutti, incluse le donne e i bambini di Alexandria House. Hanno non solo dovuto far fronte alle difficoltà nata dalla pandemia, ma hanno sofferto delle gravi perdite quando una delle loro residenze ha preso fuoco, causando non pochi danni alla proprietà e privando di un alloggio diverse famiglie" continua il messaggio sulla pagina della raccolta fondi "Ora più che mai è importante continuare a tener vivo lo spirito del Snixxmas. Non avremo modo di organizzare un party maestoso e favoloso quest'anno, ma ciò non significa che nn possiamo mostrare generosità. Per questo, in nome di Naya, doneremo ad Alexandria House il ricavato di questa raccolta fondi su GoFundMe, alla quale potete tutti contribuire. Rendiamo la beneficenza una pietra miliare dell'eredità dello Snixxmas".

Al momento, l'iniziativa, promossa anche dai familiari dell'attrice, ha raccolto già più di $300,000.