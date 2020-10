Nato il quattro luglio: il film con Tom Cruise stasera su Premium Cinema 2

Nato il quattro luglio è il film, in onda stasera su Premium Cinema 2 alle 21:14, scelto dalla rete Mediaset per tenere compagnia al suo pubblico.

Diretto nel 1989 da Oliver Stone, è il racconto delle vicende vissute da Ron Kovic, ex marine, in Vietnam e, al ritorno, negli Stati Uniti.

Il film è ispirato al libro omonimo scritto proprio da Kovic e pubblicato nel 1976.

Ron Kovic (Tom Cruise), nato il 4 luglio 1946, si arruola nei Marines e torna dal Vietnam, nel 1968, paralizzato nella parte inferiore del corpo e impotente. Attraverso varie esperienze arriva a una presa di coscienza pacifista e porta la sua testimonianza alla Convenzione Democratica del 1976.

Nato il quattro luglio (che fu girato in parte nelle Filippine, dove Oliver Stone aveva già lavorato a Platoon, dal momento che i pessimi rapporti tra USA e Vietnam rendevano difficile girare direttamente nel Paese asiatico per una produzione americana) nel 1990 ottenne ben 8 candidature ai premi Oscar - una anche per Tom Cruise come attore protagonista -, vincendone alla fine due, Miglior regia per Oliver Stone e Miglior montaggio.