Nativity: Keisha Castle-Hughes e la gravidanza delle polemiche

La sedicenne Keisha Castle-Hughes finì al centro di alcune polemiche durante la realizzazione di Nativity quando si scoprì che l'attrice era incinta del figlio del suo fidanzato. Quindi, mentre interpretava la madre adolescente più famosa della storia, lei stessa stava effettivamente aspettando un bambino.

Keisha Castle-Hughes in una sequenza di Nativity

L'attrice, all'epoca della gravidanza, dichiarò: "Se è accaduto adesso un motivo deve esserci, vuol dire che doveva accadere adesso." La Castle-Hughes, a proposito delle polemiche che la travolsero, disse di essere rimasta ferita dalle critiche perché fu costretta a nascondersi invece di celebrare liberamente il momento: "Mi sentivo in colpa per la mia felicità."

Keisha Castle-Hughes nel film Nativity

L'attrice neozelandese disse di essere stata terrorizzata anche dai paparazzi, che erano soliti nascondersi tra i cespugli davanti a casa sua, per cercare di scattare la prima foto del suo "pancione".

Il suo compagno, il fidanzato del liceo, Bradley Hull, 19 anni, ebbe più successo nell'evitare la pubblicità. A detta della Castle-Hughes il suo ragazzo è un uomo di poche parole e quando scoprì della gravidanza la sua risposta fu: "Oh sì? Oh sì, okay".