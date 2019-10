Natalie Portman risponde a Martin Scorsese sui film Marvel: "Non c'è un solo modo di fare arte"

Anche Natalie Portman ha risposto a Martin Scorsese sulle critiche ai film Marvel, e l'ha fatto rispondendo a una domanda del The Hollywood Reporter che l'ha raggiunta alla sesta edizione del Los Angeles Dance Project Gala.

L'attrice premio Oscar Natalie Portman, che tornerà presto nel MCU come Lady Thor in Thor: Love and Thunder, ha mantenuto il suo stile sobrio e misurato anche nel rispondere ad affermazioni tanto dure quanto quelle di Scorsese, affermando che c'è spazio per "tutti i tipi di cinema" e che al mondo "non esiste un solo modo di fare arte".

Natalie però non si è fermata qui, ma ha voluto spiegare perchè, a suo parere, film come quelli della Marvel riescono a raggiungere una tale intesa con il pubblico: "Penso che i film Marvel siano così popolari perchè sono davvero divertenti e le persone vogliono solo rilassarsi e divertirsi quando smettono di lavorare, dopo aver affrontato tutte le difficoltà della vita reale".

Martin Scorsese: "I film Marvel non sono cinema"

Naturalmente sappiamo tutti ormai quali sono le affermazioni a cui anche Natalie Portman ha reagito: quelle affidate da Martin Scorsese al magazine Empire in cui affermava che i film del MCU non sono di certo cinema, al massimo l'equivalente sullo schermo dei parchi a tema.

Frasi che sono destinate a far ancora discutere parecchio, soprattutto perchè, poche ore fa, un altro mostro sacro del cinema hollywoodiano come Francis Ford Coppola si è unito al coro, affermando: "Quando Martin Scorsese dice che i film Marvel non sono cinema, ha ragione, perché ci aspettiamo di imparare qualcosa dal cinema. Ci aspettiamo di ottenere qualcosa che sia illuminazione, conoscenza, ispirazione. Non vedo in che modo qualcuno possa ottenere qualcosa guardando e riguardando sempre lo stesso film. Martin è stato anche gentile quando ha detto che non è cinema. Non ha detto che sono spregevoli e lo dico io".