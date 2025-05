Natalie Portman sarà la scienziata Rosalind Franklin nel nuovo film di Tom Hooper

Natalie Portman sarà la protagonista di Photograph 51, il nuovo film del regista Tom Hooper.

Il progetto si basa sulla storia vera di Rosalind Franklin, la scienziata britannica che ha per prima svelato la struttura molecolare del DNA, ma le cui scoperte sono state a lungo messe in ombra.

Cosa racconterà il film

Photograph 51 sarà scritto da Anna Ziegler, adattando per il grande schermo il suo spettacolo teatrale.

Il film racconterà la storia di Rosalind Franklin, una brillante scienziata esperta in chimica, biochimica e cristallografia che verrà interpretata sul grande schermo da Natalie Portman.

May December: un primo piano di Natalie Portman

Il suo lavoro sulle immagini di diffrazione a raggi X del DNA ha portato alla scoperta della doppia elica del DNA. I suoi dati sono stati poi usati per formulare l'ipotesi di Francis Crick e James Dewey Watson sulla struttura del DNA, che hanno poi ottenuto un premio Nobel. Franklin, invece, non ha ottenuto importanti riconoscimenti in vita e il suo lavoro è stato premiato da varie istituzioni scientifiche solo dopo la morte avvenuta a soli 37 anni, situazione che l'ha portata a essere definita un'eroina dimenticata e un'icona femminista nel corso degli anni.

La dichiarazione del regista

Tom Hooper, che ha portato al successo film come Il discorso del re, sarà impegnato come regista e produttore. Nel team della produzione ci sono anche Ben Cosgrove di Leviathan Productions e Mandy Greenfield di Red Yes Studio.

Il filmmaker, in un comunicato, ha sottolineato che viene attirato da storie inaspettate su "persone che sono invisibili quando dovrebbero essere visibili" e che sono state dimenticate dai libri di storia nonostante il loro contributo a eventi di importanza mondiale. Tom ha quindi aggiunto che la storia di Franklin è affascinante e parla di 'scienza, rivalità, tradimenti e redenzione'.

Natalie Portman, prossimamente, sarà protagonista con il film Fountain of Youth - L'eterna giovinezza, ed è stata recentemente star della serie La donna del lago, progetti che sono stati entrambi prodotti da Apple.