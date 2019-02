Natalie Dormer, da Il Trono di Spade al revival di Penny Dreadful

Natalie Dormer, recentemente tra i protagonisti della serie Il Trono di Spade, sarà la star di Penny Dreadful: City of Angels, la nuova serie prodotta per Showtime.

Gli episodi saranno ambientati nella città di Los Angeles del 1938, periodo in cui c'è molta tensione politica e sociale. Quando un terribile omicidio sconvolge la città, il detective Tiago Vega (Daniel Zovatto) si ritrova coinvolto in un'epica storia che riflette il passato e il presente dell'area, avendo a che fare con le modifiche architettoniche, il folklore messicano, lo spionaggio del Terzo Reich e l'ascesa dell'evangelizzazione via radio. La famiglia di Tiago dovrà quindi fare i conti con delle potenti forze che minacciano di dividerli.

Natalie Dormer avrà la parte di Magda, un demone sovrannaturale che può assumere l'aspetto di chiunque voglia e che rientra in azione in vari periodi storici. Il personaggio è un nemico pericoloso e una preziosa alleata.

Nel cast ci saranno anche Jessica Garza e Johnathan Nieves.

Lo show è stato creato da John Logan, coinvolto anche come produttore tramite la sua Desert Wolf Productions. Le riprese inizieranno nei prossimi mesi.