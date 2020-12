Natale in città con Dolly Parton: la cantante ha salvato una bambina durante le riprese

I miracoli di Natale accadono davvero, anche sul set di Natale in Città con Dolly Parton dove l'attrice e cantante ha salvato una sua giovanissima co-star che stava per essere investita da un'automobile.

Talia Hill, 9 anni, che interpreta la più giovane di tre fratelli nel film, ha raccontato a Inside Edition che durante le riprese si era allontanata dal set del musical Natale in città con Dolly Parton per prendere una cioccolata calda. Tornando indietro stava per essere investita da un'auto, ma Dolly Parton è riuscita prontamente ad afferrarla e a portarla in salvo:

"Eravamo sul set, ed io ero a prendere una cioccolata calda ma ci hanno detto di tornare alle posizioni iniziali. C'era un'auto in movimento e io stavo camminando senza accorgermene, ma qualcuno mi ha afferrato e tirato indietro e mi sono accorta che era Dolly Parton".

La bambina ha anche dichiarato di essere rimasta scioccata che ci l'aveva salvata era proprio la star Dolly Parton, che dopo l'episodio le ha detto: "Beh io sono un angelo sai, proprio come nel film". Dolly Parton non si stanca di aiutare le persone dopo aver finanziato la ricerca per il vaccino anti Covid Moderna.

Un episodio che sicuramente la giovanissima attrice non dimenticherà mai e sarà sempre grata alla 74enne Dolly Parton. Il film che le vede insieme sul set, Natale in Città con Dolly Parton è già disponibile su Netflix e segue la storia di Regina Fuller, una versione moderna di Ebenezer Scrooge. La donna pensa soltanto agli affari e a sfrattare i suoi inquilini durante il periodo di Natale, ma un giorno riceve la visita di un Angelo che le indica la strada per ritrovare la sua umanità e forse anche la felicità.